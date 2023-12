Pega Frío a Tapatíos

Desempolvaron las Chamarras y los Gorros

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Luego de una tormenta eléctrica e intensa lluvia que se registró durante la madrugada del jueves, ayer durante todo el día las bajas temperaturas sorprendieron a tapatíos quienes aprovecharon para desempolvar las chamarras, los gorros y sacar los paraguas.

El frío por fin se sintió en la ciudad y es por ello que en las calles los grandes abrigos, las botas de lluvia, impermeables, guantes, gorros y hasta bufandas fueron parte de los accesorios de los ciudadanos para hacer su día a día; unos contentos porque el calor quedó atrás, y otros no tanto por no preferir temperaturas tan gélidas como las que se registraron a lo largo del jueves.

A decir de especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), del CUCEI de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la temporada invernal que apenas comienza será más húmeda de lo normal, por lo que no solo se esperarán algunas lluvias, sino días más fríos, en especial en la zona centro y norte de Jalisco.

Con este panorama, tapatíos platicaron para Página 24 algunas de sus previsiones para esta temporada, con el deseo de que el clima frío prevalezca ante un año un tanto seco y caluroso.

“Ahora sí que como dicen soy del equipo del frío, la verdad.

Todo el año estuvo haciendo calor y cada año es peor.

Me acuerdo que antes desde octubre ya te cargabas una buena chamarra por los vientos fríos y el frío, y apenas estos días se está empezando a sentir un clima más bajo por la lluvia, ojalá así siga, ya hace falta”, refirió María Rosario Corona.

“Lavé ropa ayer por la noche confiada de que ya no iba a llover y me despierto temprano para toparme con la sorpresa de que nomás no ha dejado de llover y con el súper frío con el que amanecimos pues sí ameritó sacar la bufanda y una chamarra gruesa.

No tengo tanto problema con el frío, pero cuando ya se siente húmedo como que te cala más y pues todos la pasamos mal.

Lo bueno es que ya no se siente el calorón”, expresó Lisbeth Argüello.

“Vi en la mañana cómo iba a estar el clima y me salí bien preparado.

A la oficina llegaron compañeros que no creían que el día iba a estar así y le batallaron.

Prefiero el frío porque puedes estar más cómodo, nada más te pones un suéter abrigador y listo, a diferencia del calor que terminas todo sudado y con la sensación de estar sucio”, añadió David Salcedo.

Aunque se espera que las temperaturas se mantengan en los rangos normales durante el periodo invernal, investigadores de la UdeG no dejaron de llamar a la ciudadanía a tomar precauciones para el cuidado de menores de cinco años, adultos mayores y personas con asma o demás problemas respiratorios.