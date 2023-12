Comerciantes Lamentan Pésimas Condiciones de Plaza Malecón

“La Gente se Anda Quejando Todo el Tiempo”

Por Rafael Hernández Guízar

Pésimas condiciones presenta la Plaza Malecón, reportan vecinos y comerciantes de la zona en el municipio de Tonalá.

Y es que en esta plaza comercial hay una gran cantidad de basura que se apila en el sitio, sin embargo, no es de los comerciantes sino de vecinos quienes llegan sin vergüenza alguna y dejan ahí sus bolsas de desperdicios.

“La verdad sí está muy mal todo esto, porque la gente se anda quejando todo el tiempo, pero es la misma gente que vive aquí alrededor, los vecinos, los que vienen y traen las bolsas de basura, eso es de gente muy cochina”, criticó una de las comerciantes entrevistadas.

Y agregó: “La basura no es que sea del ayuntamiento, es de la misma gente sucia que viene y la deja aquí, entonces, de quién es la culpa.

Los del municipio pasan y se llevan la basura en el camión, pero esta gente que no tiene conciencia ni educación, porque las personas debemos de sacarla en momento en el que pase el camión de la basura, no antes ni después, porque ya no queremos tenerla en la casa”.

Y es que esta plaza además presenta también un problema de inseguridad grave en los alrededores, algo que decir de comerciantes con los que platicamos, se debe a la falta de patrullaje.

“Claro que está inseguro, como en todos lados la verdad, porque en donde sea está feo, en Guadalajara, en Tonalá, en todos lados, donde quiera está inseguro.

Aquí pues es un lugar de comercio y debería de haber más seguridad, ve las paredes como están todas rayadas, también las mamás que no están pendiente de sus hijos”, dijo otro de los entrevistados.

Afectados urgen al ayunt miento de Tonalá que haga algo al respecto, que exista patrullaje constante, y que haya cero tolerancia a las personas que abandonan las bolsas de desperdicios en las calles o que las apilan en las esquinas, y por supuesto al interior de la plaza.