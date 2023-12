Gobierno de Tonalá Solapa “Cobros Ilegales” a Comerciantes

En Tianguis Navideño

“Líderes” Cobran Hasta 5 mil Pesos Para Otorgarles un Lugar; a los que Tienen Asignado un Sitio les Piden “Hasta mil Pesos por Credenciales

Por Rafael Hernández Gu

Comerciantes del Tianguis Navideño en el municipio de Tonalá se quejaron de los altos precios que ponen los líderes a los vendedores para poder trabajar.

Tras una denuncia ciudadana que llegó a la redacción de página 24 respecto a presuntos cobros que realizan supuestos representantes de comerciantes, acudimos a la zona en cuestión para platicar con algunos de los inconformes, quienes se dijeron hartos de que estén haciendo los cobros constantes y elevados.

Dicen que les cobran hasta cinco mil pesos para instalarse si no tiene un lugar designado por el municipio.

“Entre cuatro y cinco mil pesos, ahora si como dicen, dependiendo del sapo es la pedrada, pero pues que hace uno si tiene que trabajar”, dijo una de las comerciantes quien prefirió no dar su nombre por temor a las represalias que existe por parte de los supuestos representantes de comerciantes.

Y es que a decir de los comerciantes del Tianguis Navideño de la colonia La Soledad que sí tienen sus lugares y hacen los pagos al Ayuntamiento, además de los cobros que les realiza la autoridad municipal, deben de cooperar con cuotas que van de 500 hasta mil pesos, situación que tiene hartos a los comerciantes pues este dinero se les cobra sólo por pertenecer a supuestas organizaciones de vendedores, algo que no les da ningún beneficio, sin embargo les evita el acoso constante por parte de quienes al parecer son beneficiados por parte de las mismas autoridades.

“Lo que pasa es que quienes por algo no pueden venir a trabajar, rentan los lugares porque si no se los quitan los que andan de representantes, y a veces ellos mismos son los que toman la decisión de rentarlos, como le digo según el sapo es la pedrada, los cobros no son iguales para todos, algunos pagan más, otros para menos, pero todos pagamos”, agregó la persona entrevistada.

Cansado de vivir con este tipo de extorsiones que son solapadas por el Ayuntamiento, los comerciantes hicieron un llamado al presidente municipal interino.

“Pues que por favor pongan atención a esto, no es posible que estemos pagando aquí, pagando allá, y claro que terminamos cediendo porque tenemos la necesidad de trabajar, y por ejemplo, si no les paga uno a los del Ayuntamiento, luego llegan los de la Tesorería y son bien groseros, y si no le paga uno a los supuestos líderes, pues ya sabrás el hostigamiento a todo lo queda, entonces pues ojalá que se pusieran atentos porque así no se puede ni trabajar a gusto, y además ni rinde el dinero, pero pues uno tiene que seguir trabajando porque tiene familia, y también pues por la temporada”, finalizó.