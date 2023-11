Ven Oportunidad de Reelección de Sergio Chávez

El PRI Definitivamente Está “sin posibilidades” Para Llegar a la Presidencia Municipal

Por Rafael Hernández Guízar

Ante la enorme cantidad de aspirantes a la candidatura para la presidencia municipal de Tonalá, muchos se quedarán en el camino, destacó Mario Reina, exdiputado local y organizador del partido Morena ese municipio.

En entrevista con Página 24, aseguró una gran cantidad de personas han levantado la mano para buscar la presidencia municipal de Tonalá, entre estos, Francisco Arana, hijo del expresidente municipal tonalteca y exdiputado Jorge Arana, además de Sergio Chávez, actual presidente municipal quien desea repetir en el cargo por tercera ocasión.

“Yo creo que todos van a querer competir, ese es un derecho, pero reales posibilidades de que pueda llegar, yo solamente veo a Sergio Chávez, por el partido Morena, y de acuerdo con lo que yo he leído y escuchado, parece que es el que tiene preferencia para ser nuevamente el candidato, así va a pasar con los que son actualmente presidentes municipales, sin embargo, no todo está escrito, yo veo ahí algo importante, está Beto Villa, es diputado federal, desde mi punto de vista representa más al movimiento de la Cuarta Transformación, creo que está más empapado del proyecto de nación del presidente López Obrador, y cuenta con el respaldo de Claudia Sheinbaum, aunque creo que Sergio Chávez por ser el presidente municipal tiene mano ahí, y puede ser que resulte ser el candidato”, dijo.

Y agregó que partidos como el Revolucionario Institucional (PRI) definitivamente están “sin posibilidades” para llegar a la presidencia municipal de Tonalá.

Por lo que respecta a la Acción Nacional (PAN), dijo que la única manera de que figure, es separándose del PRI y yendo solo.

Sin embargo, en torno al partido Movimiento Ciudadano, destacó que el caso de Francisco Arana, es uno que habría que analizar a detalle, pues hay varios tiradores más de dicho partido para buscar la alcaldía tonalteca.

Sin embargo fue enfático con respecto al caso de los Arana, de quienes dijo no hay muchas posibilidades, al menos no en este momento.

“Jorge Arana es un tipo muy inteligente, porque conoce muy bien a la sociedad tonalteca, y yo veo que la sociedad tonalteca no está como en muchas partes activa y organizada, y Jorge Arana se ha aprovechado de esa situación, y los que son cuates de él, y los que lo conocen, le ayudan, conoce las debilidades de la sociedad, es lo que le ayudado para subir, creo que por desgracia no todos los partidos están creando sociedad, y eso es algo que termina haciendo que muchos se aprovechen.

Con todo respeto yo digo que no, por el hecho de apellidarse Arana, alguien tiene todos los méritos para llegar a ser presidente municipal, primero hay que ser candidato, y no me extraña a mí nada de parte del partido Movimiento Ciudadano”, explicó.