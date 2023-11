Echan Para Atrás Aumento de 5% a Tarifas del Agua

MC no Tuvo Votos Suficientes Para Imponerla

Congreso Aprobó las 125 Leyes de Ingresos de los Municipios de Jalisco

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El pleno del Congreso de Jalisco aprobó las 125 leyes de ingresos de los municipios de Jalisco para 2024, con las cuales se determinan los impuestos que estos cobrarán a los ciudadanos; se echó para atrás el incremento planteado del 5 por ciento a las tarifas del agua.

Las leyes de ingreso se votaron en el último día de plazo que tenían legisladores para aprobarlas, por lo que la sesión se prolongó hasta la noche.

Ya en tribuna, diputados de oposición no dejaron de cuestionar los incrementos que el Siapa determinó cobrar en el servició de agua en la metrópoli para 2024, por lo que al final esto no se incluyó ya que Movimiento Ciudadano (MC) no tenía los votos suficientes para impulsar los aumentos en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

Cabe recordar que este año el Siapa aplicó desde enero un incremento del 8.5 por ciento en las tarifas y las cobró aunque no contaba con el aval de diputados, ya que no fue sino hasta julio que el Congreso de Jalisco aprobó las modificaciones a las leyes de ingresos de estos municipios metropolitanos a fin de incluirlas.

En este sentido, hace semanas el Siapa sesionó y aprobó un incremento en las tarifas del 5 por ciento y aunque algunos municipios ya lo habían avalado también, el tema quedó pausado y por el momento en 2024 no se contemplan aumentos.

Con respecto a otros puntos de las mismas leyes de ingresos ya aprobadas, ciudadanos para el 2024 percibirán aumentos en diferentes cobros o impuestos municipales del 5 por ciento en promedio.

A decir de la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Claudia Salas, se hicieron los respectivos ajustes a algunas iniciativas para acatar disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en cuanto a las multas por jugar fútbol en las calles.

“Entre el 5 y 6 por ciento en materia de inflación.

Prácticamente en eso van, el que más, fue de un 7 por ciento.

Pudimos quitar, por ejemplo, conceptos como cobros para servicios no establecidos, el tema también de las multas que se generaban por cerrar las calles para encuentros deportivos, y se quitó también el refrendo que había para el tema de celdas escolares”.