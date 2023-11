Mujeres Políticas Abogan por Combate a la Pobreza y Políticas Públicas de Cuidados

La Directora General del Instituto Mexicano de la Competitividad AC, Valeria Moy, Declaró que Pensar que la Pobreza se Soluciona Transfiriendo Recursos a las Familias no es Viable

Mujeres de diversas corrientes y partidos políticos en México coincidieron en la necesidad de combatir la pobreza con una perspectiva de género y cambiar las políticas para mejorar las condiciones de la población en el acceso a la salud, la educación y la cultura desde un contexto sin violencia; esto durante dos mesas de diálogo realizadas en el encuentro “Mujeres en el poder. El rumbo de México”, como parte del programa FIL Pensamiento.En la mesa “Retos frente a la erradicación de la pobreza en México”, la Directora General del Instituto Mexicano de la Competitividad AC, Valeria Moy, declaró que pensar que la pobreza se soluciona transfiriendo recursos a las familias no es viable, y mencionó las estadísticas más recientes emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que indican que 50 millones de personas en el país no tienen acceso a un sistema de salud, mientras que 25.1 millones de personas no tienen oportunidades en la educación.“La pobreza no se resuelve sólo con dinero; el dinero es clave cuando viene de su fuente de trabajo, pero quien quiera gobernar a este país tendría que enfrentarse a temas más puntuales, como es mejorar el sector salud y educativo, aunado al tema de la seguridad”, dijo.La candidata a la presidencia de la república por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo que la pobreza se debe medir con otros indicadores, como no tener acceso a la salud, tener que migrar por falta de oportunidades educativas, vivir en comunidades que no tengan hospitales ni medicamentos, que no haya fuentes de empleos o en caso de haber, que tengan salarios mal pagados.“No hay batalla más importante que la seguridad de los mexicanos. La violencia que estamos viviendo es inaceptable. Además, tenemos que atender el tema de la salud, que empobrece porque las personas tienen que comprar los medicamentos en las farmacias; los niños merecen becas, pero también vacunas, tener acceso a la salud. Las mujeres están volviendo a morir en el parto y no hay escuelas de tiempo completo. El último componente de la pobreza es el abandono del campo cuando enfrentamos la sequía más brutal en 50 años y en el que muchas comunidades van a recoger menos cosecha de maíz y frijol en 2024 y se va a incrementar la pobreza”, declaró.La Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Martha Delgado Peralta, dijo que el combate a la pobreza debe de tener una perspectiva de género, pues las mujeres son las que más sufren la desigualdad social, pues tienen la mitad de los trabajos, menos salarios y el doble de responsabilidades en el hogar.“Lo que necesitamos son políticas públicas que consideren esa situación para dar a las mujeres equidad y acceso más justo a todos los servicios. Las mujeres tienen más vulnerabilidad a la violencia, por ello tenemos que generar políticas en materia de seguridad pública y social y de empleo”, indicó.La Exsecretaria del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y colaboradora de la campaña de Xóchitl Gálvez, Consuelo Sáizar, dijo que un elemento importante de la educación pública es ofrecer opciones culturales a la ciudadanía mediante políticas encargadas de potenciar “la alta cultura” y la cultura popular, que es un elemento central de la vida de las y los mexicanos.En la mesa “Impacto de la paridad de género en la política legislativa”, se habló respecto a que las mujeres deben de plantearse cuáles cambios quieren impulsar a partir de 2024 con un nuevo presidente o presidenta, en medio de un país polarizado y en un ambiente político que impide construir la nación que las y los mexicanos desean en un futuro.La Expresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, señaló que las mujeres desean tener acceso a los espacios de poder para generar políticas enfocadas en los cuidados y la justicia social, en las que los presupuestos consideren “las causas de las mujeres”.La Senadora de la república por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Rocío Adriana Abreu Artiñano, dijo que durante muchos años las mujeres han sufrido violencia y discriminación al interior de los partidos políticos con prácticas como darles poco dinero para las campañas o darles diputaciones cuyos suplentes eran hombres que las obligaban a renunciar, por lo que la ley de paridad es un gran logro para asegurar los derechos políticos de quienes quieran acceder a cargos públicos.La diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática, Verónica Beatriz Juárez Piña, urgió a tener políticas de Estado que den respuesta a las necesidades de las mujeres que llevan sus hijos a la escuela o a un hospital y sean atendidas con calidad, o a quienes quieran tener acceso a espacios laborales bien remunerados con instituciones que les ayuden en la labor de cuidados.

