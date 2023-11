Tapatíos Disfrutan de la FIL

“Venir a la Feria del Libro de Guadalajara es Cosa Obligada”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con una amplia variedad de escritores, títulos, conferencias, y muchas actividades más, este fin de semana arrancó oficialmente la edición 37 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2023; chicos y grandes por igual ya alistan su agenda para estar presente en una de las exposiciones de su tipo más grande del mundo.

El sábado pasado se llevó a cabo la inauguración con autoridades que hablaron de la Unión Europea -país invitado de honor para esta FIL- como un ejemplo de paz y respeto.

La feria se desarrollará en la Expo Guadalajara hasta el 3 de diciembre, y es así que algunos tapatíos platicaron para Página 24 parte de la agenda que esperan cumplir en estos días por delante.

Desde los que acudieron desde el primer día a fin de buscar algún libro o escritor, proveniente de uno de los 27 estados miembros de la Unión Europea, hasta los que llevarán a los más pequeños al área de talleres y juegos en FIL Niños, fueron algunos de los lectores que se internaron desde temprano en los pasillos de esta feria.

“Hoy la verdad fue nada más venir y sondear ¿sabes?, ver qué títulos hay, en qué editoriales y cómo están los costos.

Casi siempre nos venimos un par de veces más en cada año para acá (la FIL) y aprovechamos en la venta nocturna de los viernes a surtirnos de libros si andan en oferta”, refirió Isareli Álvarez.

“Hoy me trajo mi hermana.

A ella es a quien le gusta leer y el año pasado me trajo a mí y una prima, pero ella no pudo esta vez y me trajo solo a mí (…).

Vengo al área de niños para meterme a varios talleres, me acuerdo que la otra vez (el año pasado) me metí a uno donde dibujabas y creabas tus cosas, estuvo padre”, agregó Wendy Saucedo.

“Yo doy clases de Literatura en secundaria y preparatoria, y venir a la Feria del Libro de Guadalajara es cosa obligada para mí siempre desde hace ya incontables años.

El primer fin de semana lo disfruto sin tanto ajetreo y me busco algunas conferencias o presentaciones de libros, pero el jueves lo más seguro es que esté por acá con grupo (de estudiantes) para alguna actividad (…).

Esto es benéfico para los chicos porque los incentivas en la lectura, a lo mejor no a todos les guste, pero con que llegues a un par es más que suficiente”, expresó Daniel Ávila Cortés.

Con un programa bastante variado que incluye no solo conferencias y presentaciones de libros, también habrá como cada año conciertos, actividades para pequeños y proyecciones incluso en la Cineteca de Guadalajara, sin dejar de lado la venta de libros de múltiples editoriales.

El 25, 26 y 30 de noviembre, y del 1 al 3 de diciembre la FIL Guadalajara abrirá al público general de 9:00 a 21:00 horas, excepto el primero que cerrará hasta las 23 horas por la venta nocturna.

En tanto que del 27 al 29 la apertura será de las 15 a las 21 horas.

El costo del boleto es de 25 pesos en taquilla.