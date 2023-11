Afuera de FIL Instalan Tendedero de Deudores Alimentarios

Decepcionadas de Alfaro; Saben que no las Apoyará

Regresarán Para Presentar Nuevos Casos en Donde el Poder Judicial de Jalisco les ha “Fallado”

Por Rafael Hernández Guízar

Un grupo de mujeres se manifestó ayer a las afueras de la Expo Guadalajara, donde se realiza la FIL, instalaron el tendedero de deudores alimentarios.

Se trata del Colectivo Justicia Alimentaria para Niños y Adolescentes de Jalisco, que pretende visibilizar los casos de abandono por parte de padres hacia sus hijos, en casos donde ni las demandas ante los juzgados, ni las denuncias en la Fiscalía han prosperado.

“Estamos manifestándonos varias madres y venimos a hacer una exhibición de tendederos de deudores alimentarios, nosotros ponemos la foto del deudor, cuánto tenía que pagar, el expediente, y cuántos años tiene de haber abandonado a sus hijos, venimos a visibilizar el abandono de los padres a los hijos, empieza como un abandono moral y bueno, repercute en un abandono económico también y una falta de pensión alimenticia.

Todos ellos están sustentados con un expediente de demanda de pensión alimenticia oficial y los juzgados, y algunos de ellos cuentan con una denuncia penal por abandono”, señaló Berenice Ramos, integrante del colectivo.

Y agregó: “Por eso es que nosotros levantamos estos movimientos, porque si la justicia no nos alcanza, les tiene que empezar a dar vergüenza.

Este problema social se ha normalizado y somos muchísimas madres autónomas, de años atrás, hay que quitarlo, los niños no pueden estar el fin de este tipo de violencia que también repercute en las otras mujeres en violencia económica”.

En tanto resaltó que no hay apoyo alguno por parte de las autoridades estatales, municipales o federales a las mujeres que pasan por problemas de abandono económico en los hogares.

Con respecto al gobernador Enrique Alfaro fue enfática al señalar que no esperan nada ya del mandatario jalisciense por no haber siquiera intento de tener al menos diálogo: “Del gobernador que podemos decir, pues simplemente con el tema de Blanca, con sus manifestaciones no la quiso ayudar, menos pensando nosotras que vaya a querer ayudarnos a nosotros”.

Éste tendedero es uno más de los que se ha instalado en espacios públicos donde el colectivo de mujeres pretende hacer visible los casos de varones que han dejado de subir sus obligaciones alimentarias.

Se ha puesto también en las instalaciones de Ciudad Judicial, en el municipio de Zapopan.

Berenice Ramos adelantó que el próximo fin de semana regresarán a la Expo Guadalajara para hacer públicos nuevos casos en donde el Poder Judicial de Jalisco les ha “fallado”.