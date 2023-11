Convierten Terreno en el Basurero de la Colonia Flores Magón

Por Rafael Hernández Guízar

Un terreno ubicado sobre la calle Artesanos al cruce con Niños Héroes, de la colonia Flores Magón, en Tonalá, se ha convertido en un foco de infección para los vecinos.

El terreno se convirtió en el basurero de la colonia, algo que además de ser ilegal, atrae muchos complicaciones a los vecinos quienes se dicen sumamente molestos por las plagas de ratas y cucarachas que se generan a raíz de la acumulación de bolsas de desperdicios.

“Pues sí, fíjese que tenemos ya mucho tiempo batallando con esto, pero además es que tenemos muchas ratas y cucarachas, que se nos meten a las casas, además de que toda la gente que viene aquí deja su basura, ahorita ahorita, hay poquita, si usted se fija si hay pero no como siempre, porque a veces hay camas, sillones, colchones, de todo tipo de muebles que cuando la gente ya no lo quiere viene y lo tira aquí, y la verdad es que tenemos mucho tiempo batallando con esto”, lamentó Graciela Moreno, una de las vecinas entrevistadas.

“No sabemos a quién le tengamos que decir esto, porque está el terreno así nada más, y no sabemos quién es el dueño, está todo abandonado, y para lo único que sirve es para acumular basura y que haya ratas y cucarachas (…) Nosotros no nos hemos acercado al ayuntamiento a pedir ayuda, pero si quiero decir que cuando pase el carretón de la basura se lleva los desperdicios, pero luego viene la gente los echa otra vez.

Además hay basura de gente que no es ni de aquí de la calle, porque a veces vienen hasta en carros a dejar aquí la basura, avientan costales de escombro”, agregó la mujer.

“Si la verdad es que tampoco sirven las lámparas, yo creo que eso hace que se parece mucho a que este lugar sea un muladar (…) quisiéramos pedir de favor al presidente de aquí de Tonalá que nos ayude, para que ella cambie esto porque la verdad que es muy molesto y es mucho el problema que se da por este predio, no sé si pudieran hacer lo que hacen en Tlajomulco por ejemplo si llegan y lo tapan para que la gente ya no se meta y no arroje basura y ya cuando los dueños aparecen tienen que ir al ayuntamiento y hasta los multan por dejar así”, indicó.

El llamado fue al presidente municipal de Tonalá Sergio Chávez, al que pidieron que de inmediato se haga algo para evitar que este terreno baldío sigue siendo un basurero clandestino pero a la vista de todos.