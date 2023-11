Pese a Gasto Millonario, C5 no da los Resultados Esperados

Durante Glosa Legisladores Destacan Crisis de Inseguridad

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con señalamientos diversos en contra de funcionarios estatales por la incidencia delictiva en la entidad, la deficiente operación del sistema de videovigilancia C5 o la desaparición de personas, fue como se llevó a cabo el segundo día de la glosa por el quinto informe de actividades del gobernador Enrique Alfaro Ramírez.En el Congreso de Jalisco, ayer desde temprano, legisladores de oposición vertieron sus cuestionamientos a las principales autoridades de seguridad en Jalisco, quienes acudieron para rendir cuentas sobre el trabajo hecho el último año.En este sentido, los funcionarios estatales presumieron la presunta reducción promedio del 60 por ciento en delitos varios, como lo es homicidios, feminicidios y la percepción de inseguridad, luego de que varios diputados pusieran en duda algunas de las cifras que se presentaron en su momento durante el informe de gobierno.“Las cifras son del propio Secretariado Nacional de Seguridad (que es alimentado por las cifras otorgadas por los estados). Si no quieren creer las cifras que presentó el gobernador y si aun así no las quieren creer dentro del informe, consideramos al Inegi como un evaluador experto”, defendió el titular de la Coordinación de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben.Otros de los cuestionamientos de legisladores, especialmente de Hagamos y el PRI, fue la ineficiencia del Escudo Urbano C5, pues a pesar de que se le ha inyectado millones de pesos este no ha dado los resultados esperados en materia de seguridad, y como prueba de ello el asesinato del subdirector operativo de la Comisaría de Zapopan, Carlos Manuel Flores Amezcua, que ocurrió el 11 de noviembre frente a una cámara de videovigilancia.A decir de Sánchez Beruben, el gobierno de Jalisco ha invertido 779 millones de pesos para la renovación del C5, lo que ha suscitado que la totalidad de las cámaras funcionen y sigan el protocolo correspondiente.“El C5 funciona. La totalidad de las cámaras funcionan. Hay que entender el funcionamiento: se recibe el reporte, se empieza la visualización de las cámaras y se despacha a las unidades en campo. Ahí la unidad en campo pues es la que tiene sus tiempos de arribo, pero de todas maneras la visualización y la grabación de video se remite a la Fiscalía del Estado para su análisis”, argumentó.Por otro lado, diputados de Morena criticaron al nuevo protocolo de búsqueda por violentar los derechos humanos de las familias de las víctimas al limitar su participación. En respuesta el comisionado de Búsqueda de Personas en Jalisco, Víctor Hugo Ávila, dijo que este tiene el visto bueno de las organizaciones ya que solo 2 de 13 colectivos se han posicionado en contra del mismo.