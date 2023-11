Mujer Tenía una Tigresa en su Casa

Kiara, una Felina de 3 Años, se Encuentra en Óptimas Condiciones de Salud

Policías la Hallaron en la Colonia Las Arboledas, en Zapopan; la Resguardaron en la UMA de Villa Fantasía

Por Staff

Kiara, una tigresa de bengala de tres años de edad, fue localizada al interior de una vivienda en la colonia Las Arboledas, en Zapopan.El hallazgo se dio luego de que un reporte ciudadano al 911 informaba que al interior de una finca ubicada sobre las calles Pez Austral y Virgen había una persona lesionada. Al llegar, personal de la Comisaría General de Seguridad de Zapopan no encontró lo reportado, pero sí la presencia del tigre de bengala.Al cuestionar a la mujer que se encontraba en el inmueble, ésta confirmó que el animal era suyo y argumentó contar con un permiso expedido por Zoo Green Fauna Internacional con permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).Tras una verificación de documentos, Kiara fue asegurada y trasladada a la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Villa Fantasía para su observación. Ahí, Yamile Lotfe Galán, directora de Protección Animal de Zapopan, explicó que tras realizar una revisión al ejemplar se confirmó que este se encuentra en buen estado de salud.“Lo primero que checamos es que traiga su chip y que éste coincida con la factura que la dueña nos presentó, después debemos ver con las autoridades federales cuál será su destino final. Ayer, durante su traslado, mientras se encontraba sedada, la revisamos y el animal se encuentra en perfectas condiciones de salud y, sí, es un animal bien cuidado por sus propietarios”.Lotfe Galán explicó que el ejemplar no contaba con un espacio adecuado para su resguardo, ya que de acuerdo con las normas de Protección Animal los grandes felinos como Kiara deben contar con espacios con dimensiones específicas para garantizar su calidad de vida.“Como mínimo, debe estar en un espacio de aproximadamente 300 metros cuadrados. Debe tener una jaula que la contenga, que sea techada y que, además, tenga un dormitorio y se cuente con un espacio en donde se pueda realizar un procedimiento médico de ser necesario”.La directora de Protección Animal señaló que si los dueños de la tigresa desean recuperarla, deberán cumplir una serie de requerimientos como contar con un predio o instalaciones de manejo de vida silvestre, o una unidad de manejo ambiental, siendo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la encargada de dar seguimiento al caso de Kiara: “Para recuperarla, los dueños deberán presentar un permiso otorgado por Semarnat. Una vez que te entregan este permiso el propietario deberá contar con manuales de seguridad sobre qué pasaría si el animal se escapara, si el animal tuviera un daño o alguna de las personas que lo manejan sufrieran un daño; son varios pasos que deben seguir para poder tener de manera legal este tipo de animales”.Kiara permanecerá en las instalaciones de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía hasta que los propietarios garanticen la salvaguarda del felino, o la Profepa realice las diligencias correspondientes para su traslado.La Dirección de Protección Animal de Zapopan hace un llamado a la ciudadanía a abstenerse de adquirir este tipo de animales ya que no son mascotas y, debido a su naturaleza, no se puede garantizar una sana convivencia con los humanos.