Persiste Inseguridad en Las Juntas, San Pedro Tlaquepaque

Por Rafael Hernández Guízar

Persiste la inseguridad y pésima dotación de servicios públicos en la comunidad de Las Juntas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

La inseguridad es uno de los problemas que más afecta a las personas que viven en este extremo sur del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde pese a que se ha comprometido en reiteradas ocasiones el Ayuntamiento para mejorar la vigilancia policiaca, al momento los problemas son cuantiosos, una gran cantidad de robos aqueja a la ciudadanía.

“Eso es lo malo, que nada mas pasan los policías y no hacen su trabajo como es, entonces pues hay mucha inseguridad, sobre todo nos afecta a los que entramos temprano a trabajar, y cuando pase el tren se nos hace más tarde para entrar al trabajo y es cuando pasan cosas, también ese es otro problema, que mucha gente para que no se le haga tarde se pasa a la carrera y luego los avientan, y hay mucha inseguridad también porque luego lo andan queriendo asaltar a uno”, dijo la señora Eloísa Hernández, una de las entrevistadas.

Y agregó: “Por la noche no hay alumbrado, la verdad es que no están funcionando las lámparas, y pues temprano en la mañana cuando todavía no sale el Sol pues tampoco hay alumbrado, entonces eso hace que sea más peligroso, entonces imagínese si de día está peligroso, cuanto más de noche, o cuando está oscuro”.

Los problemas de la inseguridad son cada vez mayores ante las deficiencias del alumbrado público. La mayoría de las luminarias o no prenden, o están quebradas, o incluso les han robado los cables.

Por ello esta mujer hizo un urgente llamado a su presidente municipal, a quien exigió seguridad pública y alumbrado eficiente.

“Nunca están las patrullas, nunca están vigilando, y además si usted ve por aquí donde quiera hay indigentes, que también ellos causan problemas, por eso necesitamos que nos ayuden. La verdad es que si hace falta mucho que haya vigilancia, porque nosotros estamos bastante indefensos, porque hay muchos raterillos, mucho malandrín”.

Por esta comunidad atraviesa una vía del tren, algo que genera enormes problemas por la presencia constante de indigentes, así como de migrantes, algo que abona a que muchos delitos queden en la impunidad al no haber ni vigilancia ni dónde encontrar a los responsables de las fechorías cometidas.