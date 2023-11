Fracasan Estrategias de Movilidad en Las Juntas

Vecinos Señalan Constantes Accidentes y Muertes en las Vías del Tren

Por Rafael Hernández Guízar

Accidentes constantes, así como atropellados y muertes, son los resultados de la presencia del tren en la comunidad de Las Juntas, en San Pedro Tlaquepaque, señalan vecinos de la zona.

Desde hace años se ha intentado por parte del Ayuntamiento, en coordinación con el Estado y la Federación, tomar alguna acción que permita disminuir la cantidad de accidentes que generan al paso del ferrocarril, sin embargo, pese a muchas estrategias fallidas, los problemas continúan.

“Necesitamos urgentemente que nos ayuden a ver esto del tren, porque a cada rato hay atropellados, a cada rato hay accidentes, a cada rato hay problemas por el mismo tren, no sé qué es lo que tengan que hacer las autoridades, pero si urge que hagan algo por favor se los rogamos”, dijo uno de los vecinos entrevistados.

Y es que el paso del ferrocarril, dicen vecinos, ocasiona que muchas de las personas traten de ganarle el paso al tren, esto ante la cantidad de tiempo que tarda a veces detenido en este sitio sin permitir que crucen las personas de un lado a otro, pues pasa a borde de calle.

“Ni siquiera sabemos bien los horarios, porque a veces pasa una vez al día, a veces pasa dos veces al día, ya en la tarde no sé cuántas veces pase, pero sí vemos que a veces está aquí parado el tren, y se hace todo un caos con el tráfico porque no puede pasar la gente, no puede pasar el camión, o sea que si hay mucho problema, y pues no hay quien nos ayude”, agregó.

Tras una denuncia ciudadana que llegó a la redacción de Página 24, acudimos a la zona en cuestión para platicar con los vecinos y comerciantes quienes, aunque ya están acostumbrados al paso del ferrocarril, siguen exigiendo que haya alguna solución para evitar las muertes, y los accidentes que suceden casi siempre por imprudencias de peatones y automovilistas.

Tal es el caso de lo que sucede en los cruces de las calles Mojonera y Ferrocarril en esta colonia, sitio en donde por desgracia se han vivido varios accidentes fatales, donde son siempre las personas lesionadas afectadas las que han sido culpables toda vez que el tren pasa y aún con la advertencia que genera el estruendo de su paso, las personas tratan de correr siempre para ganarle a la locomotora.

Por ello, vecinos y comerciantes de la zona, exigieron tanto al Ayuntamiento como al gobierno de la República algún tipo de medida con la intención de evitar más muertes innecesarias.