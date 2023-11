13% de Unidades del Gobierno Estatal no Pasan Verificación Vehicular

No Envían Vehículos de Fiscalía y la Secretaría de Seguridad a la Prueba

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Sin dar cifras exactas, el secretario de Administración en Jalisco, Ricardo Rodríguez Jiménez, detalló que de las unidades oficiales del gobierno del estado que se sometieron al programa de verificación vehicular, alrededor del 13 por ciento no ha pasado la prueba.

Durante la glosa del quinto informe de actividades del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, funcionarios del gabinete estatal comparecieron ayer ante diputados locales, quienes les cuestionaron sobre varios aspectos de la administración pública, como lo fue el famoso programa de verificación responsable.

Por ello, Rodríguez Jiménez informó que ya preparan medidas para la rehabilitación de los vehículos del estado que no han conseguido el holograma, y que si los de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad no se han verificado es porque están en uso constante en las diferentes regiones de Jalisco.

“De los que ya tenemos verificados no todos están pasando la verificación, más o menos el 13 por ciento no la está pasando. Eso nos está obligando, desde este año, a hacer un programa de mantenimiento de esos vehículos, adicional a sustituciones de vehículos del gobierno, porque pretendemos que el próximo año aquellos que no hayan pasado la verificación no vayan a estar circulando”, afirmó ante legisladores.

En otros temas, y debido al pésimo servicio que prestan a la población, el funcionario estatal manifestó que como parte del ordenamiento de los depósitos vehiculares que llevan a cabo en la entidad, se espera el cierre de tres antes de que concluya la administración el siguiente año. También, dijo que antes de que termine el actual gobierno deberá estar listo el plan para la entrega de permisos a particulares que se enfocan en la operación de corralones.

“El gobernador nos instruyó cerrar el depósito que está en Tlajomulco, el que está en torno al Zoológico de Guadalajara, y en Tonalá tenemos dos depósitos; cerremos uno de ellos. No tenemos un claro orden, pero sí clara la instrucción de que antes de que termine esta administración tienen que estar cerrados esos tres depósitos”.

Además, advirtió que proyectan en los siguientes meses una mega chatarrización de los vehículos arrumbados en todos los depósitos que son administrados por el estado, por lo que se contempla deshacerse de miles de automotores que ya no funcionan y que se irán al fierro viejo: “Con ese proceso vamos a bajar dos terceras partes de los vehículos que teníamos en mayo de este año. Teníamos 61 mil y nos vamos a quedar con alrededor de 20 mil que incluyen carros, motocicletas, camiones y demás”.