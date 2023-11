Prevén Voto de Castigo Contra Lemus y MC

“Si no Pudo con Guadalajara, Menos con el Estado”

“Por eso Mejor voy a Votar por Morena, y no Porque la que Anda de Candidata sea Buena, Nomás Porque no Llegue Lemus”

Por Rafael Hernández Guízar

Si no pudo con el Ayuntamiento de Guadalajara, muy difícilmente Pablo Lemus Navarro podrá con el gobierno del Estado, tronaron ayer tapatíos entrevistados por Página 24.

Ante la precampaña que realiza ya el presidente municipal de Guadalajara con licencia, Pablo Lemus Navarro, quien busca la gobernatura de Jalisco a través del partido Movimiento Ciudadano, tapatíos resaltaron que están dispuestos a realizar un voto de castigo en contra no sólo debemos Navarro, sino del mismo partido del que también es parte del gobernador Enrique Alfaro.

“Por favor, usted cree que va poder con el Estado, si la presidencia de Guadalajara le quedó grande, nomás vea cómo está toda la ciudad hecha un caos, con las calles todas revueltas, en mal estado, con un montón de robos por todos lados, estamos llenos de inseguridad, por eso le digo que si no, menos va a poner con Jalisco”, criticó Alberto Morales, uno de los entrevistados.

Juan Pablo Olmos, otro de los ciudadanos entrevistados fue más allá: “A ver, cuándo el señor estuvo en Zapopan cómo quedó todo, para llorar, ya allá estuvo seis años, aquí en Guadalajara, maldita sea la hora en la que votamos por él, todo está mal, Dios me libre de qué llegue a ser gobernador, yo por eso mejor voy a votar por Morena, y no porque la que anda de candidata sea buena, nomás porque no llegue Lemus”.

En este sentido, María Eugenia Tovar, otra de las entrevistadas destacó: “Pues en la colonia (Independencia) nosotros estamos viendo la manera de mejor votar por otro, porque luego van y le promete a la uno ya sabe, el sol, la luna, las estrellas, y a la hora de la hora nomás nada, entonces para nosotros las cosas bien claras, nos vamos a votar otra vez por el MC”.

A las diferentes colonias de Guadalajara, los equipos de campaña del partido Movimiento Ciudadano (actualmente en el poder en el Ayuntamiento de Guadalajara y el gobierno del Estado) han acudido para hacer alarde de los presuntos beneficios que traería votar por Pablo Lemus Navarro, tratando de hacer referencia de que lo que se ha obtenido en Guadalajara podría replicarse en todo el estado.

Este es precisamente uno de los puntos que rebate la sociedad al haber puntos de desacuerdo respecto a lo que se ha trabajado en la capital jalisciense.