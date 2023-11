Exigen Destitución de Espinoza Licón

Mujeres, Afectadas por las “Malas Decisiones del Poder Judicial de Jalisco”

“Que Suba una Mujer que Sepa Manejar el Poder Judicial con Perspectiva de Género”

Por Rafael Hernández Guízar

Mujeres afectadas por las “malas decisiones del poder judicial de Jalisco” exigieron la salida del presidente magistrado Daniel Espinoza Licón.

Blanca Paredes, una de las inconformes y quien encabezó la protesta, dijo que se quedarán en plantón hasta que las reciban todos los magistrados y haya consenso, que se haga justicia contra los agresores de mujeres que han sido favorecidos con las sentencias de jueces en el estado de Jalisco.

“Pedimos la destitución de Daniel Espinoza Licón y que suba una mujer que sepa manejar el Poder Judicial con perspectiva de género, a ver si así logramos tener justicia y si no salen los magistrados vamos a tener que acudir al Congreso, porque el Congreso nos respalda porque ellos los nombraron. Aquí vamos a estar hasta que salgan todos los magistrados, no hemos tenido justicia así que no nos vamos a mover”.

Un grupo de mujeres que por años han peleado porque se les administre justicia tanto en materia familiar como penal, se plantaron ayer en las afueras del Supremo Tribunal de Jalisco, la consigna es clara, o les dan audiencia todos o no se irán.

“Estamos clausurando las entradas y salidas del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco por falta de justicia, hacen lo que quieren y todos los delitos como los feminicidios los cambian y los bajan, dicen que no hay violencia familiar, aquí estamos mujeres que hemos sido afectadas, a las que los magistrados directamente han colaborado para seguir violentándonos institucionalmente. Nos dicen que nos vayamos a la vía del amparo cuando no nos favorecen y no sé si no saben que un amparo cuesta dinero, y que nos tardamos años para recurrir a la justicia federal, para ellos es más fácil violentarnos económicamente y decirnos que vayamos a la justicia federal porque aquí no hay justicia, nos cierran las puertas como nos las cerraron ahorita (…) Están haciendo que esto sea lento y ahorita salieron a tratar de abrirnos un procedimiento, de ser víctimas pasamos a ser victimarias para ellos”, criticó.

Y agregó: “La idea es quedarnos aquí hasta que nos reciban los magistrados, salieron dos magistrados, les pedimos que nos recibieran y nos dijeron que ellos no reciben a la gente, eso dijo el magistrado Antonio Fierros, y si no sale a atendernos no nos vamos a ir, dicen que no hay violencia familiar ni de género y usan la palabra niñazos para burlarse de nosotros, dicen que las mujeres nos peleamos a niñazos”.

Blanca Paredes resaltó que, al momento, todos los candidatos y aspirantes, deberían de pronunciare contra el deficiente sistema de justicia en Jalisco, de no haber respuesta, además de quedarse en las afueras del Supremo Tribunal, van a buscar ayuda tanto en el Congreso como con cada uno de los aspirantes a los diversos cargos de elección popular.