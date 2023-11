Alfaro Interfiere en el Proceso Electoral

Mega Alianza Presenta Recurso Ante IEPCJ

Partidos de Oposición Señalan uso de Recursos Públicos con Fines Electorales, al Utilizar Instalaciones de Casa Jalisco Para Destapar Candidaturas de Funcionarios de MC

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Por interferir en el proceso electoral, integrantes de la mega alianza conformada por Futuro, Morena, Hagamos, PT y el Verde presentaron un proceso ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) en contra del gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El recurso contra el mandatario estatal es por el uso de recursos públicos con fines electorales, al utilizar las instalaciones de Casa Jalisco para destapar candidaturas de varios funcionarios de Movimiento Ciudadano (MC). Esto, porque ha difundido videos en este espacio en donde dio a conocer las aspiraciones de varios emecistas.

“Lo que estamos viendo en Jalisco es a un gobernador que está tratando de interferir en el proceso electoral, a un gobernador que se ha acostumbrado y que ha buscado, por todas las vías, tener el poder total en este estado. Ya lo recordábamos, al congreso lo utiliza como oficialía de partes, tiene un control férreo del Poder Judicial y de órganos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, explicó el precandidato a la alcaldía de Zapopan por Futuro, Pedro Kumamoto.

De cara al proceso electoral del 2024, en donde se renovará la presidencia del país, las gubernaturas de 9 estados y demás cargos locales, aseguró que Alfaro Ramírez vulnera las normas, y aunque su gobierno no tiene la aprobación de la población pretende continuarlo a través del abuso de poder y violando la ley electoral en favor del MC.

“Mientras el estado está en crisis, el gobernador está tratando de coordinar sus campañas. Y aunque Alfaro nos quiera amedrentar, diciéndonos que debemos serenarnos, pues yo lo que digo es que no lo vamos hacer y vamos a denunciar de manera formal. Por eso estamos aquí en el Instituto Electoral para poner un alto a quien se cree que puede ejercer el poder total en el estado. No nos vamos a doblar, no nos amedrentamos y, por el contrario, vamos a ir adelante”, destacó.

La vicepresidenta de Hagamos, Valeria Ávila, hizo un llamado al IEPCJ para que atienda las medidas cautelares que se solicitaron desde el 15 de noviembre que presentaron la primera queja en contra de Alfaro Ramírez, para que los videos de destapes de candidaturas del gobernador sean retirados de las redes sociales, mientras se da resolución a las denuncias: “Hoy vemos claramente cómo el gobernador sigue usando de pasarela Casa Jalisco y esto es una exigencia para él. A él le decimos que a quien cambió por un plato de lentejas la democracia fue justamente el gobernador de Jalisco. Que deje de usar Casa Jalisco como aparador de las figuras que a él le interesa poner sobre la palestra pública, pero también al Instituto Electoral de Participación Ciudadana a que haga caso de los partidos políticos y le dé seguridad a la democracia en Jalisco”.