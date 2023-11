Llenan de Basura Áreas Verdes de Infonavit la Soledad e Infonavit Río Nilo

Gente que no es de la Zona Viene a Tirar sus Desperdicios, Señalan Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Abarrotadas de basura lu­cen las áreas verdes de colo­nias como Infonavit la Sole­dad, e Infonavit Río Nilo, en el municipio de Tonalá.

Desde bolsas con desper­dicios, animales muertos, muebles, aparatos electrodo­mésticos, y hasta costales con escombros, son algunas de las cosas que se pueden apreciar en las jardineras, jardines, y áreas comunes como los esta­cionamientos, y hasta en par­ques de estas colonias, donde las prácticas desaseadas han sido solapadas por las autori­dades a lo largo de décadas.

“Pinche gente cochina, mira nomás que porquería, es el colmo que hasta un mue­ble traigan a tirar aquí en las jardineras, que pague la gen­te cabrona para que se lleven su basura, pues que cómodo venir a aventarlo todo aquí”, tronó muy molesta la señora Ofelia Gutiérrez, una de las entrevistadas.

Y agregó: “Sí nos da mu­cho coraje que esté pasando esto, porque luego tenemos los que si vivimos aquí que venir a limpiar, porque los de la basura del Ayuntamiento no se lo llevan, tiene uno que andarles pagando para que se lo lleven, una mochada como dicen, hágame el chingado fa­vor, nosotros tenemos que pa­gar de nuestro dinero porque la gente puerca deja que sus cosas, que se lo lleven al bote a los cabrones (sic)”.

Tras recibir esta denuncia en la redacción de Página 24 acudimos a la zona en cuestión para realizar una ins­pección ocular de lo señalado por vecinos y comerciantes molestos.

Fuimos testigos de que, en efecto, había una gran canti­dad de basura abandonada en departamentos, y para colmo de males, según los mismos vecinos, hay mucha gente que ni siquiera vive en este sitio, pero que si acude a dejar su basura, sobre todo por las no­ches.

“En una de las zonas que están por aquí usted puede ver que hay piso y tejas, y eso es una persona que vino y las dejó ahí, que ni siquiera vive aquí, y se lo estoy diciendo porque lo vimos desde la ven­tana del departamento, pero yo ya estoy viejo y ya me han maltratado por pedir que no pase esto. A nosotros sí nos gustaría que el presidente municipal pusiera atención a esto para que no tuviéramos estos problemas”, indicó el señor Alfredo García, otro de los vecinos entrevistados por este reporte.

Cabe destacar que de acuerdo con los reglamentos municipales del Ayuntamien­to de Tonalá, dejar la basura abandonada en la vía pública constituye una falta adminis­trativa que amerita sanciones económicas y/o un arresto administrativo. Pese a estar contenido en los ordenamien­tos municipales, no es algo que se vigile o evite por parte de los policías municipales de acuerdo con la ciudadanía.

Por ello vecinos y comer­ciantes de la zona hicieron llamado a su presidente mu­nicipal Sergio Chávez para que haya atención inmedia­ta, y que no vuelva a suceder este tipo de cosas, que la poli­cía municipal tenga tolerancia cero contra quienes son des­aseados y dejan su basura en la vía pública.