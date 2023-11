Tarjetas del Tren Ligero “se Friegan a la Gente”

Robo Hormiga Prevalece

Por Rafael Hernández Guízar

El robo hormiga prevale­ce en las máquinas que ven­den la entrada a la línea 3 del tren ligero, usuarios de este transporte están cansa­dos ya de que se queden con su dinero.

Desde 50 centavos hasta 10 pesos, las máquinas que sirven para la recarga de tar­jetas y venta de “viajes úni­cos”, constantemente roban el dinero a la ciudadanía, algo que es ya una molestia generalizada y que urge el pronunciamiento del sectario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor.

“Ya que no inventen, tiro por viaje (sic), una o dos ve­ces por semana están quedán­dose con la feria, y luego les dice uno a los vigilantes y di­cen que ellos no vieron y que no pueden hacer nada, y ya se fregó uno con lo del boleto, entonces que no la frieguen, que se pongan las pilas y que quiten estas pinches máquinas que son pura robadera”, dijo uno de los entrevistados.

Y es que, a esto, se suma la añeja problemática de las tar­jetas que constantemente de­jan de funcionar y que no hay manera de recuperar lo que se haya depositado.

“Esto del prepago a mí en lo personal no me gusta, no sé cómo se está manejando aquí porque las tarjetas salieron muy malas, muy chafas, se echan a perder sin que les ha­gas nada, no sirven. En otros lados lo del prepago sí fun­cionó y sí es algo que sirve, pro aquí no hay modo de ver cuánto tienes en tu cuenta, de­bería de ser algo que funcione como con una aplicación para el celular, y digo, hay las herramientas, ni modo que tanto que cobran y no pue­dan hacer algo así para que eso se llega a echar a perder la tarjeta puedas recargarlo comprando otra, o mejor aún, comprar crédito con la tarjeta del banco, como si fuera el celular”, dijo otro más de los entrevistados.

Y siguió: “Yo creo que el secretario de Transporte si debería de decir algo, porque son muchas las quejas que hay. Nomás quédese parado aquí unos cinco minutos, y va a ver que es constante que se frieguen a la gente, en serio, que hagan algo porque a ve­ces la gente tenemos el dinero muy contado como para estar perdiendo así”, finalizó.