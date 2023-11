“Es una Cosa Espantosa Vivir Aquí en El Salto”

“Los Rateros Andan Haciendo lo que les da la Gana”, Truenan Vecinos de la Cabecera

“Para qué Estamos Pagando Impuestos a un Ayuntamiento que no es Capaz de dar ni Siquiera lo más Básico que es la Seguridad”, Critican

Por Rafael Hernández Guízar

Se desbordan las inconfor­midades por parte de vecinos de El Salto, la inseguridad es terrible y los servicios públi­cos muy deficientes.

Vecinos de la cabecera municipal de El Salto se di­jeron sumamente decepcio­nados de la actual adminis­tración municipal debido a que no es capaz siquiera de dotar de los servicios públi­cos más elementales como la seguridad y las calles de calidad.

“Es una cosa espantosa vi­vir aquí en El Salto, la verdad es que ni siquiera pasa la pa­trulla, y además cuando tienes un problema, cuando tienes una situación en la que nece­sitas que venga la policía, se tardan horas en llegar, llega cuando ya no se les necesita, y así pues la verdad que no nos sirve de nada tener patru­llas, poner policías. Y luego los rateros andan haciendo lo que les da la gana y todo esto nos tiene bastante molestos y decepcionados. Entonces nos preguntamos para qué esta­mos pagando impuestos a un ayuntamiento que no es capaz de dar ni siquiera lo más bási­co que es la seguridad”, desta­có Juan Francisco Gómez uno de los vecinos entrevistados por este reportero.

Y es que en todo el muni­cipio es lo mismo, los servi­cios públicos son sumamente deficientes. No solo hay una enorme cantidad de robos, sino que incluso, ni siquiera hay agua potable, las calles están espantosas, llenas de baches, y lo peor es que la respuesta de las autoridades prácticamente nula.

“Aquí en la cabecera está de lujo a comparación de otros lados como en Las Pintas, por ejemplo, está horrible, yo no sé qué es lo que están esperando los del ayuntamiento, y dicen que el presidente que está ahori­ta quiere ser senador, imagí­nese nomás, qué nos espera, si no pudo con el municipio y repitió cargo, qué es lo que va a pasar si quiere un cargo más importante”, agregó el molesto ciudadano.

Desesperados por lo que soportan a diario los vecinos de la cabecera municipal de El Salto, exigieron a las au­toridades que haya repuestas y que no por estar cerca las elecciones se repita la historia que por décadas ha prevaleci­do en este sitio, promesas que nunca se cumplen y solucio­nes a muy corto plazo que du­ran apenas unos meses, solo para justificar su estadía en el poder por parte de los que os­tentan el poder.