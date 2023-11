Comando Acribilla a dos; uno Muere

Atacaron en Lomas del Mirador, de Tlajomulco

Por Jorge Martínez

Sicarios dispararon sus armas en contra de dos hom­bres en calles del Fracciona­miento Lomas del Mirador, de Tlajomulco de Zúñiga; uno falleció.

Durante la madrugada de este jueves, en los cruces de Sierra de Courel Oeste y la avenida Sierra Denali, donde los criminales abrieron fuego en contra de las víctimas.

Los vecinos alarmados por la balacera llamaron de inme­diato al número de emergen­cias 911 y solicitaron la inter­vención de las autoridades.

A la llegada de los cuerpos de emergencia encontraron a un hombre de aproximada­mente 45 años edad con va­rias lesiones de bala que ya no contaba con signos de vida, más no así un joven de 23 años que sobrevivió, pero que es reportado en estado grave de salud en un hospital.

En torno a los hechos no hay mucha información por­que como no hubo testigos no se tienen datos para dar con el paradero de los sicarios. Las autoridades únicamente tienen como pista para aclarar el cri­men varios casquillos percuti­dos que fueron asegurados.

Se sabe que las personas atacadas eran vecinos de la zona. La Fiscalía del Estado inició una carpeta de investi­gación en contra de quien re­sulte responsable.