Buen Fin Divide Opiniones

Unos Dicen que es una Farsa y Otros que sí hay Descuentos Reales

Por Rafael Hernández Guízar

La llegada de El Buen Fin trajo consigo opiniones divididas, algunas personas señalaron que se trata de una farsa y que no hay descuentos reales, otros opinaron lo contario.

La estrategia publicitaria denominada “El Buen Fin”, que asegura grandes descuentos para la ciudadanía durante noviembre, trae aparejadas opiniones a favor y otras en contra. En la Zona Metropolitana de Guadalajara no todas las empresas ofrecen descuentos reales, según algunos tapatíos entrevistados ayer por Página 24.

“Pues a mí me parece que la verdad no es así que tú digas lo máximo, porque yo van dos años que he querido comprar una cámara de fotografía y no me parece que haya algo que valga la pena, y eso que estamos hablando de tiendas grande, almacenes que se supone que son de verdad buenos y que hacen ofertas, pero por ejemplo, el año pasado fui y vi la cámara en 15 mil pesos antes del Buen Fin, y ya durante el Buen Fin, la vi según eso con el 40 por ciento de descuento, y no es cierto, estaba 500 pesos más cara, le pusieron en la etiqueta que estaba rebajada pero no era cierto, y este año, pues no he ido, pero creo que va a ser lo mismo”, dijo Alberto Morales, uno de los ciudadanos entrevistados.

Fernanda Cruz, otra de las entrevistadas indicó: “Yo quería una lavadora y fui a verlas y pues no hay mucho descuento, están como 600 pesos más baratas, entonces pues no es tanto el descuento, no como habían dicho, según eso te dan dinero en monedero electrónico, pero eso es lo de menos, lo bueno es que hubiera un 30 por ciento de descuento, o hasta el 50, que digo eso quizá ya sería mucho”.

Sin embargo, hay quienes sí señalaron que hay de cuentos reales. Sergio Corona, otro de los ciudadanos con los que platicamos, dijo que hace dos días compró una casa y le descontaron 200 mil pesos y además, le regalaron los clóset y la cocina.

“Compré una casa en Tlajomulco y la verdad que acá pues sí me aplicaron un descuentazo, y me dieron regales, yo digo que sí está bueno lo del Buen Fin”, dijo.