Kumamoto: Alfaro Convierte Casa Jalisco en “Casa de Campaña de MC”

Gobernador le Revira: “Debe ser muy Duro Vender tu Dignidad”

Contrario a sus Acciones, el Emecista Negó Realizar Proselitismo a Favor de Aspirantes de Movimiento Ciudadano

Por Elizabeth Ríos Chavarría

“Debe ser muy duro ven­der tu dignidad”, fueron par­te de las palabras que dijo el gobernador del estado, Enri­que Alfaro Ramírez, tras los señalamientos que le hizo el regidor de Futuro en Zapopan, Pedro Kumamoto Aguilar, por haber convertido Casa Jalisco en casa de campaña de Movi­miento Ciudadano (MC).

El lunes por la noche in­tegrantes de Futuro y aliados de otros partidos, liderados por Kumamoto Aguilar, se manifestaron afuera de Casa Jalisco para denunciar el pro­selitismo de Alfaro Ramírez en favor de MC, luego de que hace días informara desde ahí que varios funcionarios eme­cistas dejarán sus cargos para buscar otro más en las elecciones del 2024.

Al ser cuestionado ayer so­bre el tema, el mandatario es­tatal le recomendó tanto a los políticos de Morena como al regidor de Zapopan serenarse y que mejor se concentren en la competencia.

“Lo entiendo, debe ser muy duro vender tu dignidad, tus principios por un plato de lentejas. Yo creo que debe de estar pasándola mal. Le de­seo resignación, que asuma su responsabilidad, pero ya expliqué lo que ha sucedido en Casa Jalisco, y que yo es­toy concentrado en mi tarea de gobierno, y que no vamos a intervenir en los procesos electorales”.

Contrario a sus acciones, el emecista negó realizar pro­selitismo a favor de aspirantes de MC y negó que Casa Jalis­co sea una pasarela, ya que solo ha recibido a amigos, y reiteró que él no va a interve­nir en los procesos, pues está concentrado en su tarea de gobernar.

“Las demás personas que fueron con él no tengo el gus­to de conocerlos. No sé si van a ser candidatos, pero sabe­mos que vienen tiempos en los que se va a querer hacer ruido. Yo les sugiero sereni­dad a los candidatos y que se concentren en la competencia que van a tener porque yo al final de cuentas ya fui candi­dato a muchas cosas, ya no soy candidato, ya les ganamos todas las que les teníamos que ganar y les deseo mucha suer­te”, añadió.

El lunes pasado durante la manifestación de Futuro y sus aliados políticos, Pedro Kumamoto reprobó la acción de gobierno de Alfaro Ramí­rez ya que ha convertido a Casa Jalisco en “la casa del palomeo de las candidaturas”, la de los intereses inmobi­liarios, de la política del pa­sado y en casa de campaña. “Estamos levantando la voz. Estamos haciendo la denun­cia correspondiente para de­cir que ya basta a los recortes de seguridad, que ya basta de los desfalcos millonarios, que ya basta de la deuda sin ren­dir cuentas, del mal manejo del agua y de la basura, del récord de incendios, que ya basta de los intereses inmobi­liarios por encima de los inte­reses de las personas”, aseve­ró en su momento el regidor.