Vecinos: Unidades de Secretaría de Cultura Violan Reglamentos

Dirección de Movilidad Tapatía Omite Multarlos, Señalan

“Es un Relajo”. Tapan Cocheras y se Estacionan en Zona Prohibida

Por Rafael Hernández Guízar

En Guadalajara las multas aplicadas por la Dirección de Movilidad aplican sólo a los particulares, pero no al mismo ayuntamiento, denunciaron vecinos del Centro Histórico.

Las multas por estacionarse en zona prohibida o por no ponerle dinero al estacionómetro, sólo se aplican contra los vecinos y ciudadanía en general, más no contra camiones de la Secretaría de Cultura del municipio o de los vehículos del ayuntamiento, según se acusó por parte de los vecinos que están más que molestos, pues dicha área –la Secretaría de Cultura de Guadalajara-, organiza eventos, lleva camiones que tapan las cocheras y se estacionan sobre rayas amarillas –es decir zonas prohibidas- y no hay reprimendas.

“Lo que pasa es que se están haciendo eventos por la Secretaría de Cultura, llegan camiones y nos tapan todo, y lo increíble y anormal, es que por qué están trayendo camiones con acarreados, y no nos avisan nada, los de Movilidad del municipio y del estado no hacen nada, no llegan. Entonces qué, ¿acaso tienen inmunidad o qué? Pero a nosotros los que aquí vivimos sí nos ponen multas, con nosotros sí es recaudatorio, ellos son del reinado y nosotros no, somos de segunda, lo que nos molesta es que no nos avisan, no nos toman en cuenta”, criticó uno de los vecinos molestos quien prefirió no dar su nombre por temor a represalias de funcionarios.

Se trata de eventos que se realizan en dos sedes, en el 269 de la calle Reforma, y por la calle Zaragoza, donde antes estaba la XV Zona Militar, a un costado de la Preparatoria Jalisco.

“Hago un llamado al gobernador y al presidente municipal de Guadalajara que está de interino, porque antes se nos tomaba en cuenta, no hay comunicación, que no se les olvide que son nuestros mandados, somos los que mandamos por el pago de impuestos”, siguió el entrevistado.

Y agregó: “Es un relajo, y usted puede ver que aquí tapan las cocheras, dejan los camiones prendidos, con el peligro de que alguien se pueda subir y pase lo que ya pasó, que se los pueden robar, son camiones de transporte público, y se estacionan en línea amarilla, y digo bueno, qué está pasando”.

Por ello, de no haber respuesta inmediata, los vecinos dejaron en claro que van a hacer cierre de calles en el Centro de Guadalajara, algo que será en protesta por las distinciones que se hacen por parte de las autoridades, además de los problemas que han atraído a su comunidad los eventos y las inacciones de la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara.