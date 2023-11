Alfaro Sigue con sus Destapes

Otra vez se le Adelanta a Dante Delgado

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque hace un par de semanas anunció que sería el fin de su carrera política electoral y a pesar de que no es dirigente estatal de MC, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció ayer que la diputada federal emecista, Mirza Flores Gómez, pedirá licencia a su cargo a fin de buscar un espacio en el Senado de la República para las elecciones del 2024.

Mediante un video, que difundió en sus redes sociales, el mandatario estatal dio a conocer la noticia, tal cual sucedió con el destape que hizo en la semana de los senadores Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda, así como del alcalde zapopano Juan José Frangie, quienes también buscarán un espacio de representación popular el siguiente año.

“El día de hoy que me visitó para decirme que ha tomado la decisión de dejar la coordinación del grupo parlamentario (de MC) en el Congreso (de la Unión), para poder ser senadora de la república por Movimiento Ciudadano, pues la verdad es que me sentí muy orgulloso porque al final de cuentas el que pueda representar a Jalisco en la máxima tribuna de la nación, el que vaya a recorrer todos los rincones del estado, para llevar nuestro mensaje de cuidar y defender a Jalisco, pues no podría estar en mejores manos que en la de una gran luchadora”.

Se refirió a Flores Gómez como un personaje al que estima mucho, pues además de que son amigos desde la infancia, ella ha representado un pilar fundamental en el movimiento para dar los primeros pasos y construir el proyecto que ahora existe en Jalisco: “Hoy que empieza esta etapa, échale muchas ganas. Vas a encabezar una campaña en la que van a estar sumados mujeres y hombres de todo Jalisco que sé que vamos a estar a la altura del reto que vamos a vivir en el 2024”.

Reconoció la representación que lideró en la Cámara de Diputados al frente de la fracción emecista, en especial porque todos sus integrantes demostraron determinación en contra de todos aquellos que quieren dañar al país.

“Tenemos muchas anécdotas de la infancia, de la adolescencia, de nuestra juventud y de nuestra vida adulta, y muchas de esas experiencias han sido las que se llevan en el corazón, las que hacen que las relaciones sean entrañables y las que hacen que el trabajo se vuelva tu misión de vida. Así que estoy preparada y agradezco mucho que me hayas abierto las puertas de tu proyecto, que me hayas inspirado y que nos hayas permitido soñar”, expresó por su parte Mirza Flores.