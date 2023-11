Hagamos Celebra la Obligación de la Participación de las Mujeres en Elecciones

Partidos Deberán Postular a 5 mujeres y a 4 Hombres Como Candidatos a Gobernador

MC es un Partido que Quiere Continuar con sus “Prácticas Patriarcales y Machistas”; Busca Acomodar su Tablero Electoral Para Poner a las Mujeres en los Espacios en Donde Pueden Perder

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Integrantes del partido Hagamos celebraron y reconocieron la resolución de tribunales federales respecto a garantizar paridad en candidaturas a gubernaturas, que se disputarán en el proceso electoral del 2024; con esto no habrá reversa en la materia, añadieron.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución en la que prácticamente se obliga a los partidos a postular a cinco mujeres y a cuatro hombres como candidatos a gobernador, en nueve estados el siguiente año. En este sentido la coordinadora de Hagamos en el Congreso de Jalisco, la diputada Mara Robles, aseveró que con esto se deja en claro que la apertura de espacios para la participación de las mujeres no es una opción, sino que deberá ser una obligación.

Aseguró que con esto los partidos no podrán eludir esa disposición, por lo que no dejó de celebrar el triunfo obtenido que no hizo más que ratificar que la lucha por la paridad es la correcta.

“El Instituto Nacional Electoral ha decidido defender la Constitución de nuestro país y decir, por encima de las legislaciones locales retardatarias, que la paridad se tiene que hacer valer y el tribunal nos ha dado la razón, tanto a las mujeres como al INE. Eso no es poca cosa, eso sí es una noticia. Se equivocan quienes piensan que celebrar esto no es importante, ¿por qué?, porque históricamente nosotras vamos demostrando que tenemos la razón, que nuestras causas son justas”, expresó ayer en rueda de prensa.

Insistió en que todas aquellas mujeres que se han manifestado por la paridad consiguieron una victoria de congruencia, demostrando que en términos de equidad no hay negociables, y criticó además la incongruencia de Movimiento Ciudadano (MC) por haber impugnado el acuerdo del INE y ser el único partido en el país en no cambiar sus estatutos para garantizar paridad.

“Lo que debe estar muy claro es que Movimiento Ciudadano está demostrando una gran incongruencia, al ser el único partido a nivel nacional que ha impugnado esta resolución y al eludir permanentemente en el Congreso del Estado y en su propio partido a cumplir con la paridad”, lamentó.

Añadió que MC es un partido que quiere continuar con sus “prácticas patriarcales y machistas”, ya que busca acomodar su tablero electoral en aras de poner a las mujeres en los espacios en donde pueden perder, cuando se sabe que en Jalisco hay condiciones de competitividad para ganar la elección a gobernador y en cambio ahí decidieron poner a un hombre.

Por su parte la vicepresidenta de Hagamos, Valeria Ávila, dijo esperar a que Morena, Futuro y Hagamos -ahora con la alianza concretada- postulen a mujeres candidatas al gobierno de Jalisco, así como a las principales alcaldías de la entidad.