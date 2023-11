Exigen a la SEJ Rehabilitación de Bebederos de Escuela

Padecen Menores por Falta de Agua en la Primaria Ignacio Ramos Praslow, de La Estancia

Por Rafael Hernández Guízar

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) ha ignorado tajantemente las peticiones de padres de familia y el director de la escuela primaria Ignacio Ramos Praslow, de la colonia La Estancia, para las mejoras en este centro educativo.

Desde hace al menos un ciclo escolar se solicitó a la SEJ la rehabilitación de los bebederos que se ubican en esta escuela primaria, pero la respuesta de la dependencia estatal ha sido darle la espalda a los casi mil alumnos de esta escuela que atiende dos turnos, y que durante la temporada de calor ha tenido que responder gastando recursos propios -algo que debería de haber hecho la Secretaría de Educación pero no lo hizo-, para brindar agua potable a los niños.

Al momento no sirve ni la instalación eléctrica, ni tampoco los filtros de dichos bebederos, no sale agua, y dicha obra que fue proyectada en un principio para brindar la oportunidad a los niños para tomar agua potable de forma gratuita, ha quedado inutilizable.

A decir de padres de familia, la manera en la que la SEJ ha respondido -o más bien ignorado- el problema, es una violación a los derechos de la niñez, algo que el mismo gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha reiterado de forma pública y ante los medios de comunicación, que sería uno de los ejes rectores de su gobierno.

Tampoco por parte del Ayuntamiento de Zapopan ha habido respuesta, aunque el lema del Ayuntamiento es “Zapopan ciudad de las niñas y niños”, no ha destinado recursos del presupuesto municipal para arreglar el problema de los bebederos.

En este sitio al igual que en muchas otras escuelas (si no es que en todas las de Jalisco), de no ser por las aportaciones de los padres de familia, y la dedicación del director y los maestros, las cosas simplemente no funcionarían, pues también hay deficiencias en los baños y el plantel en general, necesita ser remozado en varias de las áreas.

Padres de familia de esta escuela, señalaron que aunque el director de este plantel ha demostrado tener total voluntad, y que incluso ha puesto de su dinero para la compra de garrafones de agua potable para los niños, es necesario que la SEJ atienda el problema, y arregle de inmediato dichos bebederos que simplemente están en el abandono.

Por ello padres de familia dejaron en claro que harán las peticiones a la SEJ y que incluso están dispuestos a cooperar para solventar los problemas del plantel educativo, siempre que el gobierno del Estado ponga la parte que le corresponde, es decir la mayor parte de la inversión.