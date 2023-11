Urgen Presencia de Policías Viales en Periférico

Urge mayor presencia de policías viales sobre el Anillo Periférico para agilizar el trá­fico ante choques lamineros, clamaron ayer ciudadanos entrevistados por este diario.

Y es que sobre el Anillo Periférico una gran cantidad de choques pequeños, casi siempre por alcance, generan embotellamientos increíbles.

“Es el colmo que la gente va circulando a vuelta de rue­da y no te explicas qué es lo que sucede hasta que llegas ya varios kilómetros adelante y ves que es por un choque­cito, que es una cosa de nada y es increíble que a veces de los dos carriles que no están bloqueados se están parando a ver el choque”, lamentó Ra­món González, un automo­vilista entrevistado por este reportero.

Nada menos el día de ayer salimos a dar un recorrido por el Anillo Periférico Poniente, fuimos testigos de la proble­mática grave que se vive des­de la avenida Guadalupe has­ta la avenida López Mateos, un tramo que normalmente no lleva más de siete minu­tos de recorrido, y que ayer representó 45 minutos por la gran cantidad de vehículos que estaban circulando a muy baja velocidad -y a veces ni eso-.

“Son chingaderas (sic). No más dígame si no es el colmo llevo 15 minutos aquí para­do y ya hasta se me calentó la camioneta, al paso que va­mos yo creo que de plano ya no voy a llegar a donde tenía que ir, y esto es todos los días, cuando la gente no se para a ver un choquecito, se para a ver una pipa que está aven­tando agua, o cualquier otra babosada”, agregó el molesto ciudadano.

Nosotros constatamos que en efecto pequeños alcances entre automovilistas hacen que el tráfico sea casi impo­sible para las personas.

Igualmente vimos que no hay presencia de policías viales que estén agilizando el tráfico, ni tampoco de bande­reros o personal especializa­do que alerte sobre las obras de remodelación que se rea­lizan en algunos tramos del Anillo Periférico.

El llamado de la ciudada­nía fue para el gobierno del estado, para que a través de las áreas correspondientes pongan orden y deje de haber tantos problemas con la mo­vilidad.