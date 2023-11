Rechaza Fundador de Morena Jalisco Mega Alianza

“No se ve Ningún Cambio aun Cuando se Lucha Dentro de Morena por los Pobres”

Pablo Arellano ve Como Grave que Morena dé Apertura a Otros Partidos Políticos

Por Rafael Hernández Guízar

La idea de que Morena vaya en mega alianza con los partidos Futuro, Hagamos, PT y Verde en Jalisco para las próximas elecciones es un grave error, aseguro Pa­blo Arellano, uno de los fun­dadores del partido Morena en Jalisco.

“Yo lo veo muy mal por­que cuando hicimos la fun­dación del partido Morena en Jalisco, se decía como uno de los principios que iba a ser un partido diferente, que íbamos a sacar a toda esa carroña, a esa clase parasita­ria política que solamente se beneficia y jamás he visto que la gente que está ahorita lleve a los cargos y presen­ten una iniciativa en favor de la ciudadanía, siempre ha sido todo lo contrario: Como exprimir al pueblo y sacarle la mayor cantidad de recur­sos. No se ve ningún cambio aun cuando se lucha dentro de Morena por los pobres”, dijo.

Y agregó: “Vemos que el mismo discurso de los de­más partidos que han estado gobernando y aquí lo grave es que Morena está dando la apertura a otros partidos, yo no estoy de acuerdo porque no se le puede dar apertura a quien sea, no se le puede dar apertura a quienes no lo me­recen”.

Agregó que al momento Morena ha dejado de lado la base social, es decir no lu­char por los derechos de la ciudadanía cómo fue al prin­cipio: “Lo que ha faltado es que Morena haga un trabajo social. Yo no he visto que Morena salga a la calle a exi­gir justicia, para exigir dere­chos de la ciudadanía. Cuan­do pasa esto se disminuye la base social y eso da oportu­nidad a que haya dudas entre la gente. Morena al principio fue la opción de muchos mo­vimientos sociales no solo en Jalisco sino en todo el país, yo no veo que el PRI se ma­nifieste contra la verificación o contra los demás problemas que tenemos los ciudadanos, yo veo que lo último que les importa es la gente”.

De esta manera resaltó que las próximas candidatu­ras deberían ser para la base del partido Morena, y no para personajes que han migrado de otros institutos políticos como ha sucedido en las úl­timas campañas.