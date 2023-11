Azotan Delincuentes Chapalita

“Por las Noches Está muy Peligroso”, Lamentan Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

En la colonia Chapalita, en los límites de Guadalaja­ra y Zapopan, vecinos y co­merciantes de la zona ase­guraron que hay una gran cantidad de robos.

Pese a que han reporta­do directamente a las au­toridades municipales los crímenes, los vecinos están desesperados por no tener respuesta, la situación es cada día peor.

“La verdad sí pasa mu­cho hombre que no es de mucha confianza, gracias a Dios a nosotros no nos ha pa­sado nada, pero si se ve que transita mucha gente que no da confianza la verdad (…) Nosotros estamos aquí has­ta las cuatro de la tarde, por eso también es que no nos ha pasado nada, porque ya más tarde es cuando se pone más peligroso“, indicó Marilú Zermeño, trabajadora de un negocio de tortas ahogadas.

Y agregó: “Mire, un se­ñor que vive aquí a la vuelta nos ha comentado que aquí por las noches está muy peligroso, que transitar es muy peligroso. La policía sí pasa, pero lo que pasa es que no es muy constante, y nada menos hace 15 días aquí enfrente en el camellón por la de Lázaro Cárdenas pasó una mujer gritando que le habían robado el bolso, y ya pues tratamos de ayudar­la, pero la policía se tardó como 20 minutos en llegar, pues ya la pobre señora no recupero nada, le arrebata­ron su bolso, la verdad es que sí da miedo”.

Y es que en reiteradas ocasiones han hecho la soli­citud directamente de la po­licía municipal para que haya una mayor vigilancia policia­ca, sin embargo ni el Ayun­tamiento de Guadalajara, ni tampoco el Ayuntamiento de Zapopan hacen algo por me­jorar el patrullaje.

Desesperados de vivir con estos problemas que se han incrementado al paso del tiempo, vecinos y co­merciantes de la zona hicie­ron un llamado a sus presi­dentes municipales para que mejoren la vigilancia poli­ciaca .

“La verdad que sí hace falta que haya más vigilan­cia, que pase más la policía, y sobre todo que lleguen más rápido cuando se les necesita, porque el proble­ma es que no llegan rápido y eso nos causa muchos pro­blemas, entonces por favor sí necesitamos que se pon­gan a ver esa situación para estar tranquilos”, agregó la entrevistada.

Los cruces de la avenida Lázaro Cárdenas, desde la avenida López Mateos hasta San Ignacio, dicen es la par­te más peligrosa de la referi­da colonia.