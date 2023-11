Pega Inseguridad en Jardines del Valle

La colonia Jardines del Valle, del municipio de Zapo­pan, padece una enorme inse­guridad.

Una gran cantidad de ro­bos a persona y de autopartes son cosa de todos los días, se­ñalaron vecinos.

Diversas calles de esta co­munidad son el escenario para la comisión de delitos que casi siempre quedan impunes ante la falta de patrullaje constante por parte de la comisaría ge­neral de seguridad pública.

“Está dura la robadera aquí”, lamentó José Ángel Gómez, uno de los vecinos entrevistados.

Y es que esta colonia, por desgracia, según sus habi­tantes, no tiene una vigilan­cia constante por parte de los uniformados, algo que lamentan profundamente debido a la cercanía con la base de la comisaría munici­pal de seguridad pública de Zapopan.

“Aquí lo malo es que como está pegado Santa Margarita, por ejemplo, y sabemos que hay mucho marihuano y mu­cho mal viviente, no sé si no se dan abasto los policías o si de plano tienen la consig­na de no venir acá para esta zona, pero lo que sí nos está afectando bastante es el hecho precisamente de que no pasa casi la patrulla por la calle, eso sí quisiéramos pedírselo por favor al presidente muni­cipal, que por favor nos ayude con la vigilancia”, lamentó el hombre.

Los robos a personas son los delitos más cometidos, según los entrevistados, pero también los robos a negocio y de autopartes, en ese orden preciso.

Ante esta situación, veci­nos y comerciantes de la zona exigieron a su presidente mu­nicipal Juan José Frangie que se instale un módulo de poli­cía en la zona para que tengan capacidad de respuesta, ya que cuando han necesitado la presencia de los uniformados, ha pasado casi hasta una hora para que se haga presente una patrulla en el lugar de los he­chos.

Así mismo exigieron una estrategia adecuada para que haya coordinación real entre la ciudadanía y los policías mu­nicipales, ya que además de llegar tarde, los policías tam­bién tienen desconocimiento por parte del sistema penal y de la manera en la que deben de proceder ante determina­das situaciones, por ejemplo, cuando alguien señala a otro particular de haber cometido algún delito. Rafael Hernán­dez Guízar/Página 24