Autoridades Abandonan a Habitantes de Puerta del Sol

“Todo Está muy mal Aquí”

En el Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos Ignoran las Exigencias de los Ciudadanos por Servicios Públicos

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia Puerta del Sol, en el muni­cipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, denunciaron que viven en total carencia.

Los servicios públicos son sumamente deficientes, no hay alumbrado público, la inseguridad es abrumadora, y las calles están en pésimas condiciones, señalaron.

“Todo está muy mal aquí, yo no sé por qué los del ayun­tamiento no nos hacen caso, de verdad que no se puede vivir así, pero qué hacemos si ya compramos las casas, ni modo de irnos y dejarlas aquí abandonadas, a veces es más un problema tener aquí una casa que una ayuda”, indicó la señora Fernanda una de las vecinas entrevistadas por este reportero.

Tras una denuncia ciuda­dana que llegó a la redacción de este diario, acudimos a la zona en cuestión para plati­car con los vecinos, y cons­tatamos que en efecto hay muchos problemas que se han suscitado en este sitio debido a que las autoridades municipales simplemente ignoran las exigencias de los ciudadanos.

“Sí les hemos dicho, pero no nos hacen caso, la policía pues no viene aquí práctica­mente nunca, cuando algo pasa es cuando a veces llegan, pero no llegan a tiempo, lle­gan cuando ya pasó todo, ya para qué”, agregó la molesta mujer.

Y es que las problemáticas son tantas que muchos han preferido abandonar sus vi­viendas.

Debido a esta situación, muchas de las casas están so­las y han sido blanco del van­dalismo e incluso de personas que se dedican a despojar de bienes inmuebles a los de­más.

Lo malo de esto es que hay un total descontrol, no hay tampoco centros de salud cer­canos ni centros de comercio.

Por ello, exigieron a su presidente municipal que ponga orden en este asunto.

Vecinos de la zona se cuestionan el por qué el ayun­tamiento otorgó los permisos a los desarrolladores cuando no existía la capacidad de al menos, dotar de los servicios públicos municipales a las personas.