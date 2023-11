Calles de Tonalá Abarrotadas de Basura

Hasta Muebles y Perros Muertos se Encuentran

Aunque se Había Comprometido el Ayuntamiento de Tonalá, el Camión Recolector no pasa y Vecinos de Varias Colonias se Ahogan en Basura

Por Rafael Hernández Guízar

Otra vez Tonalá está re­pleto de basura en varias de sus colonias, vecinos de la avenida Malecón están har­tos de vivir entre desperdi­cios.

Que sea que se había com­prometido el ayuntamiento de Tonalá a regularizar el servi­cio de recolección de basura, de nueva cuenta muchos de los espacios en las cercanías de esta avenida tan transitada están abarrotados con bolsas de basura, muebles, y hasta animales muertos.

“Es una cochinada, ima­gínese lo que es vivir así, la verdad que es muy desespe­rante esto. Por más que les dice uno a los vecinos que no sean tan cochinos y que no dejen sus bolsas de basura no hacen caso, y como no pasa el carretón de la ba­sura pues peor“, dijo una de las vecinas entrevistadas por Página 24.

Y agregó: “otra vez empe­zó a no pasar el carretón de la basura, días viene, días no viene, y la verdad está bien complicado. Aquí se necesita que haya mano dura para que no estén dejando la basura en la calle, no sé si el presiden­te municipal no tiene interés en que esto se resuelva o qué es lo que está pasando, pero si quisiéramos que por favor ya nos hagan caso y regulari­cen el servicio, y que pase la basura y se lleve el cochino, para dejar la basura en la ca­lle“, dijo.

Tras una denuncia ciudada­na que llegó a la redacción de página 24, acudimos a la zona en cuestión para escuchar las quejas de los vecinos moles­tos, quienes tronaron contra su presidente municipal Ser­gio Chávez al que le exigieron que deje de lado el discurso y se pongan a trabajar realmen­te en la aplicación de alguna estrategia que les permita vi­vir sin este grave problema con los desperdicios.