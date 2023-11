Pésimo Servicio de Ruta 616 del Transporte Público

Ciudadanos Urgen Respuesta

Usuarios refirieron que hasta una hora deben esperar para subirse al camión.

Por Rafael Hernández Guízar.

Usuarios de la ruta 616 del transporte público tronaron ayer contra el mal servicio.

Además de tener unidades en pésimo estado, dicha ruta tiene un retraso enorme en los tiempos para completar su derrotero, tarda hasta una hora en pasar el camión.

“Pues sí como usted ve se tarda muchísimo en pasar el camión, una hora hemos estado aquí parados esperando para poder subirnos, y a mí pues me afecta bastante porque voy muy lejos de aquí del centro, tengo que tomar dos camiones para llegar a mi trabajo, y a veces que se hace tarde pues ahí tiene uno que tomar carro de sitio o ver qué hace uno porque si llega uno tarde al trabajo luego ya no lo dejan entrar”, dijo una ciudadana entrevistada por Página 24.

“Siempre es lo mismo y no dan solución. Los choferes dicen que porque no hay camiones suficientes ni tampoco choferes suficientes, yo no sé a quién le corresponde esto pero sí es bastante molesto, y pues uno sí quisiera pedirle al gobernador o al que le toque que por favor nos ayuden porque es muy difícil vivir así, no sé si no pueden con esto entonces que la quiten o que se la de la otra persona o ellos mismos como gobierno que lo atienden”, dijo la molesta mujer.

Además de la dilación entre un camión y otro, es también el mal estado de las unidades lo que molesta a las personas.

Usuarios de esta ruta entrevistados por este reportero dijeron que en muchos camiones los asientos están rotos, rayados, sucios, y hasta huelen mal.

Por ello hicieron un llamado urgente al secretario de transporte Diego Monraz Villaseñor, al que exigieron que tome parte en el asunto de forma inmediata pues son muchas las quejas contra el mal servicio en general de esta ruta.

Finalmente trascendió que por las noches los recorridos no siempre se hacen completos por parte de las unidades que acortan la distancia o dejan el trayecto sin completar, algo que obliga a los usuarios a tener que acudir a otro tipo de transporte como taxis y carros de plataforma, un duro gasta la economía de las personas.