“Ya Para Irse, Pablo Lemus es Opaco”

No Revelan Costo de Informe Utilizado Para su “Destape”

Dependencias Entregan Información Poco Clara y Tramposa, Critican Regidores

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Regidores de Morena en Guadalajara denunciaron que persiste la opacidad en los gas­tos destinados para el segundo informe de gobierno del alcal­de con licencia, Pablo Lemus Navarro; no se ha logrado obtener información exacta de cuánto recurso público se usó en un evento que utilizó el munícipe para destapar sus as­piraciones a la gubernatura de Jalisco, aseveraron.

La regidora Candela­ria Ochoa explicó, en rueda de prensa semanal, que las áreas involucradas para la realización y promoción del informe -que se llevó a cabo en el Teatro Diana- han pro­porcionado información par­cial sobre el gasto, lo cual no dejó de lamentar ya que se utilizaron diversos medios para publicitar una rendición de cuentas sin datos claros.

“Ya para irse, Pablo Le­mus es opaco en el informe que presentó en días pasa­dos. ¿Cuánto se gastó en este segundo informe? Lo reali­zó en el Teatro Diana para demostrar que podía llevar gente y que podía derrochar el dinero de los tapatíos, y bueno, después de solicitar información todos se nega­ron en un primer momento a darnos la información y tuvi­mos que recurrir al Itei para poder recibirla”.

Recordó que entre las múltiples peticiones de in­formación que hicieron fue saber el costo de los pendo­nes, los periódicos informa­tivos que se repartieron con la imagen de Lemus Nava­rro, del informe impreso y cuántos ejemplares se impri­mieron, de lo destinado a re­des sociales, de las pintas en bardas, de los espectaculares en puentes y autobuses, así como de la renta del Teatro Diana, y en cambio recibieron datos confusos que poco aclararon el tema.

“Recibimos los datos de las instancias municipales como los siguientes: pendones solo 4, colgados en la puerta del ayuntamiento y costaron 5 mil 338 pesos; el periódico infor­mativo, no saben, no tienen información de cuánto costó; las redes sociales gastaron 505 mil 299 pesos; en la organiza­ción del evento no nos dieron información; en las bardas, pa­redes y muros tampoco dieron información; en los puentes, parabuses, autobuses, dicen que gastaron 151 mil 354 pe­sos; y el tiraje de impresión del libro (del informe) pues aproximadamente costó 227 mil pesos, si es que se impri­mieron 2 mil”.

Dijo que toda esta infor­mación poco clara y tramposa los instó a recurrir al Instituto de Transparencia para obli­gar al ayuntamiento a dilu­cidar los gastos, no obstante, la morenista refirió que tam­poco les dieron demasiados datos y que de lo poco que consiguieron, se percataron que la empresa que organizó el informe en el Teatro Diana no tiene registro ante el SAT a pesar de que ha sido bene­ficiada con licitaciones del gobierno tapatío para otros eventos en el pasado.

“Esto demuestra que Gua­dalajara ni estaba ni está bien, ni de buenas, y tampoco se pondrá mejor. Estas prácti­cas de despilfarro y opacidad de Pablo Lemus demuestran que solo trabaja de cerquita y bien de cerquita con sus amigos, que hacen negocios con recursos públicos, ya que a esta empresa sin registro le fue adjudicado de manera directa y entre sus objetivos no está el ser arrendataria de inmuebles, como el caso del Teatro Diana”.

