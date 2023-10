Morena Pide al Congreso no Avalar Alza a Tarifas del Siapa

Presentaron Acciones Jurídicas Para Revertir Aumento

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Tras hacer un llamado al Congreso de Jalisco para que no avale el incremento, regi­dores de Morena en Guada­lajara presentaron acciones jurídicas en aras de revertir el aumento en las tarifas del Sia­pa para el siguiente año.

En rueda de prensa sema­nal, la regidora Mariana Fer­nández recordó que el jueves pasado, en sesión nocturna en el ayuntamiento, por mayoría de ediles de Movimiento Ciu­dadano (MC) se aprobó in­crementar los costos del ser­vicio de agua en 5 por ciento, con lo cual se manifestaron también en contra en su mo­mento: “Nosotros hicimos un posicionamiento muy claro en el pleno, por la desvergüenza que le estuvieran subiendo al agua cuando la calidad del agua que recibimos en Gua­dalajara, y en toda la zona metropolitana, es una calidad bastante mala que nos hace mucho daño a la salud, por­que al final sí se convierte en agua de consumo”.

Por ello dijo que empren­dieron acciones legales para tratar de hacer frente a este incremento injustificado ya que, recordó, en muchas de las colonias de la ciudad se ha documentado que el agua sale turbia o simplemente no llega, lo que ha ocasio­nado problemas diversos en la población como conjunti­vitis, enfermedades gastro­intestinales o daños neuro­lógicos.

“Anticipamos que en Mo­rena íbamos a hacer acciones jurídicas en contra del Siapa, decirles que ya están en la fila para ser admitidos los am­paros y también una acción colectiva. Son dos vertientes distintas para ver cuál nos ad­miten los juzgados federales. Van acompañados de recibos de agua que las personas nos hicieron llegar, y en otras mo­dalidades también van acom­pañados de más de mil firmas de gente que está inconforme con el servicio del Siapa”, ex­plicó la morenista.

Además, no dejó de cues­tionar a la administración emecista en Guadalajara, ya que con los incrementos que se han aprobado cada año desde el 2022 dará como re­sultado un aumento de agua en este gobierno de casi el 23 por ciento, que evidentemente va en detrimento de la ciuda­danía no solo por la calidad deficiente del servicio, sino por el tema económico:

“Repetimos, es un ser­vicio que es malo y que no han mejorado, no hay man­tenimiento en las tuberías de Guadalajara, no hay realmen­te acciones que los propios titulares del Siapa nos digan que han hecho para mejorar la calidad del agua, y sobre todo que los tandeos en al­gunas colonias son de hasta 15 días o tres semanas. Es­peremos por eso que pronto nos admitan estos amparos y decir que el grupo edilicio de Morena se opuso a este incre­mento, que esperemos que en congreso no lo aprueben”.