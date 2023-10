Futuro Busca Frenar Cambios en Planes Parciales de Zapopan

Recabarán Firmas Para Amparo Colectivo

Las Modificaciones Avaladas por MC Solo Perjudicarán a la Ciudad Para el Beneficio de Desarrolladores

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque los planes parciales de Zapopan no harán más que perjudicar a la ciudad para el beneficio de desarrolladores, Futuro implementará un am­paro colectivo en contra de su aprobación; invitaron a la ciudadanía a sumarse y apo­yar con su firma mañana.

La semana pasada el pleno del ayuntamiento de Zapopan aprobó, por mayoría de Mo­vimiento Ciudadano, sus pla­nes parciales de desarrollo, con los cuales se determinan dónde y qué tipo de cons­trucciones se pueden llevar a cabo en el municipio. Si bien regidores de Futuro en su momento votaron en contra, Pedro Kumamoto detalló que no fue suficiente por lo cual se irán por la vía legal.

A decir del regidor, estos planes no beneficiarán a la mayoría de la población ya que solo se tomó en cuenta a un pequeño grupo empresa­rial, sin pensar en las conse­cuencias o afectaciones que habrá en las áreas verdes y cauces.

“Nuestra ciudad está en peligro. Muy al estilo naran­ja (MC), se aprobó vender la ciudad para unos cuantos, abriendo la posibilidad de tener centros comerciales y fraccionamientos en nuestros bosques, construcciones so­bre nuestros ríos y zonas in­dustriales cerca, pegadito, a nuestras escuelas”.

Aseveró que votaron en contra de estos planes porque no quieren que la ciudad se vea como un negocio o mer­cancía, y porque develó una tendencia preocupante, es decir, que los gobiernos de Movimiento Ciudadano ven­den la ciudad a un puñado de intereses privados.

Dijo que no hay garantías para detener la depredación del patrimonio ambiental, que no se prioriza la movilidad inclusiva para las personas de todas las zonas, que no hay certeza de que los planes se desarrollaron a partir de un conocimiento real del territo­rio o que en general se hayan considerado los derechos de los vecinos de Zapopan.

“Llegó la hora de que nos escuchen a todos. Por eso quiero invitarte a la defensa colectiva de nuestra ciudad. El miércoles 1 de noviembre estaremos recabando firmas para poder redactar un ampa­ro colectivo en contra de es­tos planes parciales. Que no haya duda, aquí seguiremos dando la batalla para defen­der lo público, para defender nuestro derecho a la ciudad”. La recolección de firmas, aña­dió, será mañana 1 de noviem­bre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de Futuro, ubicadas en Guadalu­pe Zuno 1990. Posterior a ello habrá un diálogo por la defen­sa de la ciudad con expertos.