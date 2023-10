Abandonan Parque El Lago de los Patos

Deja de ser un Lugar de Convivencia Familiar

“Hemos Estado Diciendo en Varias Ocasiones a los del Ayuntamiento (de Tonalá) que Vengan y nos Ayuden con Esto, Pero no nos Ayudan”

Por Rafael Hernández Guízar

En pésimas condiciones se encuentra el parque El Lago de los Patos, en el mu­nicipio de Tonalá.

El ayuntamiento simple­mente no escucha ni atiende las peticiones de los ciuda­danos, quienes claman por­que se arregle este sitio que ha dejado de ser un lugar de convivencia familiar, ahora es la guarida de marihuanos y borrachos quienes aprove­chan las instalaciones para consumir todo tipo de dro­ga.

“ Mire ya les hemos es­tado diciendo en varias ocasiones a los del ayun­tamiento que vengan y nos ayuden con esto, pero no nos ayudan, no hacen nada, y la verdad que eso está mal porque el parque Ya ni se puede disfrutar o no puede hacer ni ejercicio porque los aparatos están todos mal, ya ni sirven, y luego todo está lleno de excremento a veces porque también aquí vienen y defecan en donde sea”, dijo una de las vecinas del parque entrevistadas.

Los aparatos de ejercicio están en muy malas condi­ciones, así como algunos de los juegos se los han robado los malhechores, esta situa­ción se ha reportado en rei­teradas ocasiones tanto a las autoridades como a través de este diario pero simplemen­te el ayuntamiento se queda de brazos cruzados.

“Está bastante mal no cree usted porque imagínese que yo vivo aquí enfrente y no puedo ni utilizar el parque cada que vengo tengo que venir acompañada de gente porque así pues da miedo venir al parque”, agregó la molesta vecina.

En varias ocasiones este diario ha hecho público los problemas que se viven en este sitio, pero no hay res­puesta. Por ello vecinos de la zona exigieron a su pre­sidente municipal Sergio Chávez que actúe de inme­diato.