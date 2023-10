Proyectan 3 mdp de Derrama Económica con Feria Enrédate 2023

En la Politécnica “Ing. Jorge Matute Remus”

Esperan a Alrededor de 10 mil visitantes en los dos Días de Actividades

Alrededor de 10 mil vi­sitantes son los que se es­peran en la sexta edición de Enrédate, que se realiza este sábado 29 y domingo 28 de octubre, en las instalaciones de la Escuela Politécnica “Jorge Matute Remus”, con una rica oferta de productos y servicios emprendidos por familias de los estudiantes del plantel.

Este sábado por la ma­ñana fue el arranque de la feria de emprendimiento, en la que se espera una derrama económica de 3 millones de pesos en tan solo dos días, a decir del Director de la es­cuela, doctor Luis Alberto Robles Villaseñor.

“La derrama económica de esta edición de Enréda­te, estamos ciertos que será mayor a 3 millones de pesos de manera directa e indirec­ta, ya que contamos desde la inversión de los patrocinado­res, la inversión de nuestros emprendedores, así como el consumo generado por nues­tros asistentes. En esta oca­sión esperan 10 mil personas en dos días; el año pasado fueron 6 mil 500 personas”, explicó.

Esta vez se incrementó la oferta de 150 a 170 empren­dimientos, con respecto al año pasado, que van desde comida, manualidades, pro­ductos de belleza, venta de plantas, servicios de marke­ting, asistencia legal y más.

“Somos la primera escue­la en contar con un eje trans­versal de emprendimiento en cada uno de nuestros progra­mas académicos”, recalcó Robles Villaseñor.

Una de las beneficiadas con la feria es la señora Ma­ritza Durán, madre de una de las estudiantes, quien presen­tó su emprendimiento Costu­ras Maritza, un taller de ense­ñanza para darle más vida a la ropa.

“Esta iniciativa me pare­ce una buena oportunidad de desarrollo empresarial. Yo lo que quiero es que se ins­criban para enseñarles acti­vidades blandas. Me baso en la economía circular y busco que la ropa de moda rápida no la tiren, porque la pueden aprovechar”, compartió.

Ella, como el resto de quienes presentan sus em­prendimientos, participaron en una serie de talleres de desarrollo empresarial en la preparatoria, que duró 12 sábados desde mayo de este año. “Nos dan marketing, temas sobre el SAT, el desa­rrollo de marca y cómo bus­car nuestro target y manejar todo como una marca que crece”.

En la inauguración de Enrédate 2023 estuvo la Jefa de la Unidad de Centros de Emprendimiento de la Uni­versidad de Guadalajara, maestra Gabriela Villanueva Lomelí, quien reconoció la ardua labor de este plantel por convertirse en una acele­radora de emprendimientos familiares.

“Felicito a Luis por entu­siasmo y pasión por el em­prendimiento y la innova­ción”, dijo ante una decena de autoridades universitarias de distintas dependencias que se dieron cita, previo a un re­corrido por los pasillos de la escuela, donde se montaron stands.

El Director de Educa­ción Técnica del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), maestro Daniel Vi­llarruel Reynoso, agradeció a Gabriela Villanueva Lomelí por impulsar la cultura del emprendimiento desde el ni­vel bachillerato, derivando en encuentros como éste.

Entre la oferta cultural y académica se encontraron 100 actividades, como la pre­sentación de danzas aztecas, un mimo, bailables, un altar de muertos en memoria al licenciado Raúl Padilla Ló­pez, la creación de un mural de gis, obras de teatro; pero también talleres referentes a varias áreas de enseñanza que se ofertan en la Escuela Po­litécnica “Ing. Jorge Matute Remus”.

Uno de los espacios desta­cados fue el de la exhibición de artesanías por parte de ini­ciativas integradas por fami­lias wixárikas; así como otro con emprendimientos hechos por personas con alguna dis­capacidad.

Algunas de las marcas pa­trocinadoras que dieron em­puje a la edición son Telcel, GNP, Dulces de la Rosa, Ca­nal 44, Librería Carlos Fuen­tes y el restaurante El Niño Jarocho.