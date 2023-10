Inseguridad Azota en Santa Margarita

Por Rafael Hernández Guízar

La inseguridad azota en la colonia Santa Margarita del municipio de Zapopan.

Los robos a persona y de autopartes son el pan nuestro de cada día para quienes vi­ven en esta colonia ubicada al norte de la ciudad, la des­esperación de estas personas recrudece por las omisiones del ayuntamiento.

“Mire, sí pasa la patrulla, para que dice uno lo con­trario, pero no nos ganamos nada con que pase porque de todos modos siguen los robos, hay mucho ladrón por aquí, mucho marihuano”, lamentó Francisco Zapata, un vecino entrevistado por este reporte­ro.

Los robos suceden sobre todo en las calles más alejadas de las principales avenidas, y por las noches las cosas son peores para las personas que viven en este sitio, pues el alumbrado público es bastan­te deficiente.

Debido a esta situación, vecinos de la zona exigieron a su presidente municipal Juan José Frangie que hagan algo porque por más que lo repor­tan en el ayuntamiento no hay soluciones: “Pues ya sabe us­ted uno realmente no se gana nada con estar pidiendo a los del gobierno que hagan algo porque les da lo mismo, por­que no viven por aquí enton­ces pues es claro que no van a problemas, si han invertido en algunas cosas los del ayunta­miento, pero lo que necesi­tamos es que haya seguridad porque si no hay seguridad no hay nada, uno no puede vivir tranquilo ni andar por la ca­lle”.

Además, las calles están en pésimas condiciones, hay una enorme cantidad de ba­ches y tampoco han acudido del ayuntamiento a realizar al menos, acciones de bacheo.