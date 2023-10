Académica Desarrolla Innovador Protocolo de Iluminación para Museos y Tiendas Departamentales

La Mtra. Diana Valeria Araiza Soto, egresada y aca­démica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), desarrolló un pro­tocolo de iluminación para museos y tiendas departa­mentales para maximizar los ahorros energéticos, basado en la percepción humana.

Esto fue parte de sus estu­dios de Máster of Fine Arts, en la Universidad de Califor­nia (UC) en Davis, con enfo­que en diseño de iluminación, en la que la académica fue becada y donde contó con el apoyo del Centro de Tecnolo­gía en Iluminación (CTI) de la UAG.

“Mis estudios consistieron en desarrollar un protocolo de iluminación para museos y tiendas comerciales para maximizar los ahorros ener­géticos, basado en la percep­ción humana. Recientemente, presenté dicha investigación en la 30 Sesión Cuatrienal de la CIE que tuvo sede en la ciudad de Liubliana en el país de Eslovenia”, dijo.

La CIE es la Commission internationale de l’éclairage (en francés), que es la autori­dad internacional en luz, ilu­minación, color y espacios de color.

“La experiencia de pre­sentar dicha investigación en un evento internacional con asistencia de más de 6 mil 200 participantes, de 145 paí­ses, se inscribieron en el Con­greso, incluyendo estudiantes, profesores, investigadores y empresas de manufactura de iluminación fue bastante enri­quecedora, formativa y moti­vante para continuar mi carre­ra como investigador”, añadió.

El proyecto

“El objetivo de esta inves­tigación fue identificar posi­bilidades en las que la atenua­ción de la intensidad de la luz no fuera perceptible para el ojo humano. La metodología consistió en un experimento con seres humanos, en el cual se midió la diferencia apenas perceptible”, explicó la Mtra. Araiza Soto.

Este estudio comparó las diferencias en la percepción cuando las luces se atenuaron inmediatamente, a compara­ción de cuando se atenuaron gradualmente en unos cuan­tos segundos.

Sus hallazgos demostraron que la diferencia en la intensi­dad de la luz es poco percepti­ble, así que utilizando técnicas de controles en la intensidad de iluminación se tiene un po­tencial de ahorro en energía de hasta un 20 por ciento.

El propósito de la investi­gación fue probar la sensibili­dad de la visión central y peri­férica, es determinar si existe alguna diferencia de percep­ción entre todo el campo de visión humano.

Los datos experimentales muestran que es posible in­tegrar controles de ilumina­ción dinámicos con funciones de rampa de atenuación para mitigar la distracción visual y percepción humana.

Desde su creación, el CTI de la UAG ha tenido de alia­do estratégico al California Lighting Technology Center de la UC Davis; además, este lugar cuenta con el respaldo de empresas, organismos y otras instituciones educativas y tiene equipo para el desa­rrollo de tecnología de última generación para proyectos de eficiencia energética en ilu­minación.

La Mtra. Araiza Soto ac­tualmente también es Pro­fesora del Departamento de Diseño y Construcción del Decanato de Diseño, Ciencia y Tecnología de la UAG y es egresada de la carrera de Arquitectura. Recientemen­te, terminó su maestría y su investigación se tituló: “Dy­namic lighting control for energy savings based in Just Noticeable Dierence experi­ment for museums and retail”.