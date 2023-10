Prefieren Impugnar Multa que ir a Verificación Vehicular

“Mejor le Pagamos al Abogado que Pagarle a la Bestia del Gobierno”

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos continúan en su negativa de acudir a veri­ficar sus vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara.

Pese a que en estos mo­mentos existe un escuadrón de la policía vial denomina­do “escuadrón verde”, qué fue puesto especialmente para multar a todas las per­sonas que no cuenten con su holograma de verifica­ción, y pese también a que la multa por no cumplir con dicho programa asciende a los dos mil pesos, decenas de personas insisten en que preferirán impugnar la mul­ta antes que ir a los centros de verificación.

“Nosotros mejor le vamos a pagar a un abogado para que nos quite la multa, con 200 (pesos) nos la quita, en­tonces mejor le pagamos al abogado que pagarle a la bes­tia del gobierno, porque no es justo el programa y no es justo estarle pagando a este pinche pelón Alfaro por este programa ratero, sí estamos de acuerdo en verificar siem­pre que no sea tener que pa­gar, sí estamos de acuerdo en afinar y traer los carros bien, pero no en pagarle a Alfaro”, dijo Carlos Soto, un chofer de plataforma entrevistado por este reportero.

“Para nosotros es bien im­portante traer el carro en per­fectas condiciones porque de esto nos mantenemos. Claro que nosotros vamos a estar de acuerdo siempre con afinar el vehículo y tenerlo bien, pero no vamos a verificar pagan­do lo que nos quieren cobrar. Nosotros somos muy unidos y ya nos pusimos de acuerdo y no vamos a estar cediendo a los chantajes”, agregó el molesto ciudadano.

De acuerdo con comenta­rios en redes sociales de dife­rentes despachos de abogados, la tendencia de la ciudadanía para la impugnación de multas es cada vez mayor.

Dicha multa puede ser impugnada al 100 por ciento a través de una demanda en el Tribunal Administrativo.