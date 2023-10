Poste Aplasta y Mata a Hombre

Camión Jaló Cables y Arrancó el Poste, que Cayó Sobre el Sujeto

Por Jorge Martínez

Un hombre falleció aplastado por un poste de una compañía telefónica. Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 15 de la carretera Nogales, en senti­do a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Reportes emitidos por las autoridades, señalan que un camión de carga que cir­culaba sobre dicha arteria arrastró con la caja los ca­bles de la compañía tele­fónica que estaban tirados sobre el piso. Desafortuna­damente el jalón propició que el poste cayera sobre la persona matándola de forma instantánea.

El presunto responsable escapó del lugar, quizá sin percatarse de lo sucedido. Los trabajadores de una llantera ubicada a pocos metros del punto fueron los que observaron el hecho y de inmediato se comunica­ron con las autoridades.

Al arribo de los cuerpos de emergencia la persona ya no contaba con signos de vida. El occiso aparenta al­rededor de 40 años y por el momento no se puede cono­cer su identidad porque en­tre sus pertenencias no lle­vaba alguna identificación.

El cadáver quedó bajo resguardo del Servicio Mé­dico Forense.