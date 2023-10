Bajan Ventas en Tianguis de San Martín de las Flores

“La Gente no Tiene Dinero”

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes de San Mar­tín de las Flores, en San Pe­dro Tlaquepaque, lamentaron la falta de ganancias.

Entrevistados por Pá­gina 24, comerciantes del tianguis que se instala en la delegación tlaquepaquen­se lamentaron que cada vez compra menos la ciudadanía por la falta de dinero.

“Yo aquí siempre doy ki­los completos, mil gramos, nosotros como comerciantes no podemos estar dando tan barato porque aquí hay que cooperar y todo se nos cobra, pero también porque son mu­chos los gastos que tenemos que estar haciendo y porque los costos en el Mercado de Abastos, pues han subido y no podemos absorber noso­tros los aumentos, y nosotros tratamos de que las cosas sean lo más accesible para todos, pero a veces ni así se puede, cada vez compran me­nos”, lamentó uno de los co­merciantes entrevistados por este reportero.

Y agregó: “Lo que pasa es que la gente no tiene dinero, aquí nosotros tratamos de que haya mucha calidad en los productos que vendemos y que sea verdura y fruta fres­ca, pero la gente no trae di­nero, ese es el problema, que la gente no trae dinero, ojalá que las cosas cambien porque cada vez estamos ganando menos, hay mucha necesidad por todos lados. Hay gente que a veces no trae más que 50 pesos y con eso trata de sacar lo de la comida, y pues todo eso nos está afectando mucho”.

Las cosas son cada vez más difíciles para los comer­ciantes de esta comunidad en donde existe una gran caren­cia y el poder adquisitivo es cada vez menor.

De no haber un cambio, advirtieron que muchos de los que comercian en esta zona tendrán que emigrar a otro lu­gar por la imposibilidad que muestra semana a semana la gente que acude a este merca­do ambulante.