Municipios Suben Impuesto Predial

Legisladores Aprobaron las Tablas de Valores Catastrales de 2024

120 municipios de Jalisco lo incrementarán entre 5 y 10 por ciento

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Para el 2024 la mayoría de los 125 ayuntamientos de Ja­lisco tienen contemplado in­crementar el impuesto predial a sus contribuyentes; ayer en Comisión de Hacienda, en el Congreso del Estado, legis­ladores aprobaron las tablas de valores catastrales del si­guiente año.

Las tablas de valores son las que determinan el incre­mento que tendrá el impuesto predial para el siguiente año, y son los municipios los en­cargados de elaborarlas para después enviarlas al Congre­so de Jalisco a fin de que sean autorizadas.

Al respecto la presidenta de la Comisión de Hacien­da, la diputada Claudia Salas Rodríguez, detalló que fue­ron 120 municipios los que mandaron sus tablas y fueron las mismas que se aprobaron ayer por unanimidad, con in­crementos promedio de entre el 5 y 10 por ciento. Para que sean aplicables el siguiente año, todavía deben aprobarse en sesión de pleno.

“Este es el documento téc­nico mediante el cual cada ayuntamiento prevé cuánto se va a aumentar en materia de predial. En el área metro­politana no pasa de un 7 por ciento (…). Zapopan 5 por ciento, Tonalá 9 por ciento, Tlaquepaque 7 por ciento, Guadalajara 10 por ciento, en promedio no pasa de un 7 u 8 por ciento”.

Explicó que para el caso del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) los in­crementos del predial son progresivos, es decir, que no son los mismos y van de acuerdo a la actualización propia de las tablas en torno al valor de la propiedad. Para ejemplificarlo, la legisladora mencionó que en la capital de Jalisco de las 450 colonias que tiene, solo en 50 se per­cibirá un aumento del predial para el 2024.

“Muchas de ellas no tie­nen aumento porque las tablas precisamente permiten un in­cremento equitativo en el va­lor comercial. Se actualizan aquellas colonias cuyo valor comercial de uso de suelo pues es preponderantemente habitacional en un tema de condominios o comercial”.

Algunos de los casos atí­picos en la modificación de las tablas, añadió, fue el del municipio de Jesús María que presentó un incremento de poco más del 43 por cien­to. En este, Salas Rodríguez explicó que lo autorizaron porque aún con este aumento el ayuntamiento quedará con un rezago del 11 por ciento en la actualización del uso de suelo.

Los municipios que no aumentarán su predial serán Chapala, Chimaltitán, Puerto Vallarta, Tuxcueca y Tizapán el Alto ya que sus propuestas de actualización de tablas de valores las mandaron en cero; así como Cihuatlán, La Bar­ca, Tapalpa, Totatiche y Za­potitlán de Vadillo, quienes simplemente no las enviaron.

“Nosotros siempre hemos sido puntuales en decir que quizá esto vaya en detrimento de sus participaciones. Parte de la fórmula esencial para que un municipio tenga más participaciones tiene que ver con una buena recaudación, esta es la base, las tablas. Pero bueno, en la autonomía mu­nicipal nosotros respetamos, ellos decidieron no solo no incrementar sino no presentar las tablas y quedaron exac­tamente igual. Y eso, proba­blemente, sí repercuta en un tema de participaciones, que reciban menos porque ni si­quiera está actualizado un tema de inflación”.