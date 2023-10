Expone Alejandra Lozano su Trabajo “Esperanza Bajo Tierra. Las Fosas Clandestinas”

Mención Honorífica del PJP

Continúa la Gira de Promoción del Premio Jalisco de Periodismo 2023

Este miércoles tuvo lugar la conferencia “Esperan­za bajo tierra: periodismo en contextos de violencia”, impartida por la licenciada Alejandra Lozano Saldaña, quien recibió una Mención honorífica en el Premio Ja­lisco de Periodismo (PJP) 2022 con el reportaje “Es­peranza bajo tierra. Las fo­sas clandestinas”.

Ante un auditorio lleno de estudiantes de la Univer­sidad LAMAR, en el marco de la gira de promoción del PJP 2023, la ponente recal­có la importancia del perio­dismo en situaciones como la relatada en su reportaje, donde se tiene el poder de dar una plataforma a aque­llas personas vulneradas que de otra manera no se­rían escuchadas. “¿Y a ellos quién los escucha? ¿Y a ellos quién les da la voz?”, observó la ponente.

Es importante preguntar­se “¿de dónde viene la infor­mación?” cuando consumi­mos contenido periodístico, tanto para estar bien infor­mados como para entender el contexto de lo que quere­mos escribir. Al hacer perio­dismo de investigación, es primordial considerar “¿qué quiero decir, qué quiero dar a conocer?”, explicó. Para realizar una investigación periodística es necesario leer y documentarse, con­sultar fuentes confiables y a las autoridades, escuchar testimonios, ser objetivos y, especialmente en casos sen­sibles, no revictimizar.

“Estamos acostumbrados a escuchar que ‘por algo pa­san las cosas’; pero en la ac­tualidad, una desaparición (entre otros crímenes) vie­ne acompañada de muchos otros contextos”, dijo.

Relató sus experiencias a lo largo de su investiga­ción sobre las personas des­aparecidas y los colectivos de madres buscadoras en el Estado. Contó cómo la cercanía con el tema lle­gó a ser emocionalmente desgastante por la cantidad abrumadora de informa­ción y testimonios de casos sin resolver, y por ello fue crucial tratarlo con empatía y mucho criterio. Al hablar de temas sensibles, se debe de ser descriptivo sin caer en el morbo, pues al relatar hechos violentos se puede fácilmente recurrir a la re­victimización de las perso­nas afectadas.

Por el riesgo que invo­lucra atestiguar una situa­ción delictiva, mucha gente evita alzar la voz. “No me meto para que no me pase nada… pero esa actitud pue­de generar una indiferencia peligrosa”, advirtió la con­ferencista sobre temas de relevancia actual como las desapariciones y el hallaz­go de fosas clandestinas en Jalisco.

La investigación es co­nocer realmente todo lo que involucra una situación, y entender qué es lo que po­demos hacer “desde nuestra trinchera como periodistas”. Cuando hacemos una inves­tigación no victimizamos a nadie. “Debemos de abor­dar el tema de forma objeti­va, no nos toca juzgar ni a la víctima, ni a sus padres, ni si lo merecía o no”, explicó respecto de la responsabili­dad ética que tienen los pe­riodistas.

“Vamos a exhibir, vamos a incomodar, pero debemos hacerlo de una manera pru­dente y objetiva”. Por la pro­pia seguridad, en cuestiones de temas complicados o que involucren a figuras públicas o elementos de la autoridad, “siempre debemos tratarlos como supuestos, no como certezas”, dijo Lozano.

La ponente invitó a la au­diencia de futuros profesio­nistas de la comunicación y el periodismo a desarrollar sus temas de investigación periodística, a explorar di­versos medios a través de los cuales realizarlas además del streaming, y a explotar los temas de relevancia so­cial. Tras la conferencia se hizo un espacio de pregun­tas en el que ella explicó algunas de sus experiencias específicas cubriendo casos de personas desaparecidas y el impacto que éstos cau­saron en el entorno de las familias afectadas; recalcó nuevamente la gran impor­tancia de siempre tratar es­tos temas tan sensibles con prudencia y empatía.

La Coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Uni­versidad LAMAR, maestra Verónica Ortega Godínez, le entregó una constancia a Alejandra Lozano por su participación en las activi­dades de la gira de promo­ción del PJP 2023.

Alejandra Lozano es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comuni­cación por la Universidad LAMAR. De 2014 a 2016 formó parte de la sección Radio del Arzobispado de Guadalajara (hoy Arquime­dios). En noviembre de 2020 ingresó a la Oficina de Pren­sa del Arzobispado, donde realizaba diferentes activi­dades relacionadas con los medios de comunicación: producción y conducción de radio y streaming, así como prensa escrita. Desde hace seis meses forma parte del equipo de Quiero TV noti­cias, donde se desempeña como redactora y reportera.

