Pablo Lemus no Tiene “Intención de Investigar” Corrupción en Ambulantaje

“De Alguna Manera el Presidente Sabe y no Hace Nada”

Fernando Garza Repudia Amenazas de Muerte Contra Periodista y su Familia que Investiga el Caso

Por Rafael Hernández Guízar

Es aberrante que siga la corrupción por el ambulanta­je en el Centro Histórico de Guadalajara y no haga nada el alcalde Pablo Lemus, sen­tenció ayer el regidor panista Fernando Garza Martínez.

Categóricamente acusó de una posible complicidad por parte del alcalde Pablo Lemus Navarro respecto a la red de corrupción que ha be­neficiado a representantes de ambulantes como Crendo y Sonia, mismos que han sido acusados por la ciudadanía a través de página 24 de ser explotadores de indígenas y mujeres con necesidad.

“Da la impresión que, de alguna manera, el Presiden­te sabe y no hace nada, la razón la desconozco, pero parece que no hay intención de investigar a fondo esto, por parte de Pablo Lemus y mucho menos por la contra­lora, yo creo que no puede seguir esto así”, criticó el panista.

Fernando Garza Martínez, quien también es expresiden­te municipal de Guadalajara, arremetió categóricamente contra las amenazas de muer­te que sufrió este periodista y su familia por parte de “Cren­do” la semana pasada, luego de que este señalara a través de un tercero que debido a las publicaciones constantes que se han dado en Página 24 respecto a la presunta red de corrupción en la que pre­suntamente podría haber par­ticipado junto con personal de Inspección y Vigilancia y la superintendencia del Cen­tro Histórico al ocupar sin permiso una gran cantidad de lugares para que personas que supuestamente represen­ta vendan en la vía pública.

Y es que de acuerdo con las amenazas que se hicieron llegar a este reportero, “Cren­do” dejo en claro que como el de la voz estaba investigando iba a tener que ponerme un correctivo y hacer daño a este reportero y a mi familia, algo que fue reprobado tajante­mente por el regidor panista, quien consideró que se trata de una actitud “gangsteril”, algo que urge una interven­ción inmediata por parte de las autoridades procuradoras de justicia.

“Aquí tú pláticas con los comerciantes y su mujer Sonia y te dicen como está controlando la zona de Cha­pultepec. Es Gangsterismo, tú estás haciendo un trabajo de investigación y se debe de respetar lo que estás hacien­do, el negocio que traen no es de ahorita es de hace muy buen rato y nadie hace nada”, recalcó el edil.

Fernando Garza Martínez dejó en claro que en la pasa­da sesión de Cabildo entregó un oficio a la contralora del ayuntamiento, Cynthia Can­tero Pacheco, para que reali­zara una serie de entrevistas a personas que se han ofrecido para declarar contra la men­cionada red de corrupción que opera en el centro de esta ciudad capital, pero hasta el momento, la funcionaria ha sido totalmente omisa.

“Le mandé un oficio a la contraloría el viernes 7, ellos me dijeron que les diera el nombre de más personas que querían declarar, y le dije que no, que ellos vinieran a mi oficina y que aquí las per­sonas iban a declarar porque de otra manera las personas podrían ser amenazadas, para mi que querían saber los nombres y callarlos, sabes los intereses que se manejan ahí (…) Y el viernes después de la sesión de Cabildo, le mencioné al presidente que lo que se está cociendo en el Centro Histórico es muy grave, que pusiera atención o iban a creer que él los estaba solapando, y dijo que sí le iba a poner atención, pero hasta ahorita no se ha hecho nada”, explicó el panista.

En ese sentido, Fernando Garza indicó que debe tomar acción de forma inmediata el alcalde y pronunciarse, así como la contralora o de lo contrario dejan a entender a la ciudadanía que están so­lapando esta presunta red de corrupción con la que cientos de personas están vendien­do de forma ilegal en la vía pública y con la que algunos representantes de comercian­tes se están beneficiando, tal como se ha denunciado en el caso de “Crendo y So­nia”, quiénes presuntamente cobran hasta 10 mil pesos a cada uno de los comerciantes que “representan”.