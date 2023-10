El GuadaLAjara Film Festival se Alista Para Tender Puentes Mediante la Cinematografía

Propiciará el Diálogo Entre la Comunidad Latina en California y la Cultura Mexicana

La treceava edición del GuadaLAjara Film Festi­val (GLAFF) tendrá lugar del 1 al 3 de noviembre en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América (EUA), con una selección de lo mejor de la cinematografía mexicana y latinoamericana y premios al cinematógrafo mexicano Rodrigo Prieto y la activista por los derechos de las per­sonas latinas Dolores Huer­ta, quien recibirá el galardón “Árbol de la vida”.

Durante la conferencia de prensa realizada en el Con­sulado General de México en Los Ángeles, la Directora Ejecutiva del GLAFF, Xime­na Urrutia, dio a conocer que esta edición buscará tender puentes con organizaciones sociales, con la industria ci­nematográfica y con todos los representantes de la co­munidad latina en esta re­gión de EUA.

Además del premio a Do­lores Huerta por su trabajo en favor de los derechos de la comunidad latina, el dinero recaudado de las entradas en las proyecciones será do­nado a la fundación que lleva su nombre.

También habrá un home­naje a Rodrigo Prieto, cono­cido por películas como Bar­bie, Amores perros, Babel, El lobo de Wall Street, El irlan­dés y Brokeback mountain, estas dos últimas por las que fue nominado a los premios Oscar y quien se abrió paso en Hollywood y se convirtió en uno de los cinefotógrafos más prestigiosos del mundo. Prieto sostendrá una confe­rencia magistral con el dise­ñador de producción Eugenio Caballero, ganador del Os­car, junto con Pilar Huerta, por El laberinto del fauno, en el que conversarán sobre el proceso para crear narrativas visuales.

El presidente de The Uni­versity of Guadalajara Foun­dation USA, maestro Luis Gustavo Padilla Montes, re­calcó que la Universidad de Guadalajara ha consolidado su presencia en la ciudad de Los Ángeles desde hace 15 años para expandir sus servi­cios educativos y culturales a la comunidad latina, particu­larmente a la diáspora mexi­cana radicada en esta región de California. Parte de estas iniciativas ha sido impulsar el GLAFF como una ventana de oportunidades que gene­ran gran impacto y cercanía con nuestras comunidades en el sur californiano.

“El GLAFF ha logrado consolidarse a través de estas tres ediciones como un puen­te que une al talento cinema­tográfico de ambos lados de la frontera, de tal suerte que por medio de imágenes, his­torias, tragedias y alegrías perfectamente bien captura­das logramos olvidarnos por un tiempo de los muros, de las distancias, de los problemas para unirnos bajo una misma luna en entornos a los que to­das y todos pertenecemos sin importar de dónde venimos”, declaró Padilla Montes.

Recordó que este fue un esfuerzo impulsado por el Exrector de la UdeG y fun­dador del festival, licenciado Raúl Padilla López, quien creía que el cine es el ins­trumento más socializador y comunicador que existe junto con el libro.

Alfredo Achar, gerente de programación del festival, detalló que la película No voy a pedirle a nadie que me crea, del director mexicano Fernando Frías de la Parra in­augurará el festival la noche del 1 de noviembre, en una ceremonia en la que también le será entregado el premio a Dolores Huerta. Ese mismo día serán proyectados el do­cumental Kenya, además de un estreno para la sección de industria de los filmes Para vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés y El evangelio según Marcos”, que forman parte del programa de Work in progress.

El 2 de noviembre, el ani­mador de origen mexicano Cruz Contreras, parte funda­mental en la película Spider-man: A través del spider-ver­so, ofrecerá una conferencia magistral para contar su ex­periencia en este proyecto; también serán proyectados los documentales Los Bilbao, del argentino Pedro Speroni y Lost soulz, de la estadouni­dense Katherine Propper. De manera especial habrá una gala de Día de Muertos con la legendaria película Maca­rio, filmada en 1960.

El 3 de noviembre, Mag­gie Contreras, directora del documental Maestra; Pedro Speroni, director de Los Bil­bao y Leandro Motta, editor de Kenya, dialogarán acerca del arte de filmar documen­tales. También habrá proyec­ciones de las cintas Mujeres del alba, de la mexicana Ji­mena Montemayor Loyo, inspirada en la novela del mismo nombre del escritor Carlos Montemayor; tam­bién La erección de Toribio Bardelli, del director peruano Adrián Saba, filme que repre­sentó a su país en los premios Oscar 2024; El sabor de la Navidad, del mexicano Ale­jandro Lozano y producida por Salma Hayek Pinault y Todos los incendios, de Mau­ricio Calderón Rico.

La clausura del festival estará a cargo de Maestra, de la cineasta Maggie Contre­ras, un documental que retrata el concurso internacional de dirección orquestal femeni­na La Maestra, y que fue es­trenado en la pasada edición del Festival de Tribeca.

Gustavo Martínez Cianca, cónsul del Consulado Gene­ral de México en Los Ángeles, afirmó que este festival es esperado por el público y re­presenta una oportunidad para que la comunidad angelina se acerque a lo más representati­vo de la cinematografía, por lo que agradeció a la UdeG y a la fundación con sede en Los Án­geles por hacer esto posible.

“Quiero hacer un recono­cimiento público por la gran labor que realiza la Universi­ty of Guadalajara Foundation USA para promover la cultura mexicana en el exterior, para difundir la literatura latinoa­mericana, hispanoamericana e iberoamericana y el apren­dizaje del idioma español; por traer a Los Ángeles este esfuerzo, por traer a la pan­talla grande lo mejor del cine mexicano, así como de otros países que participan en este festival”, aseguró.