Venganza del Ayuntamiento Tapatío Contra Trabajadores

Por Señalar Corrupción en Pagos de Nómina

Ya no les Permitieron Ingresar a sus Áreas de Trabajo: Morena

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La semana pasada trabajadores del ayuntamiento de Guadalajara denunciaron que no les estaban pagando sus quincenas, a pesar de que en la página de transparencia aparece que sus salarios sí han sido cobrados; ayer ya no les permitieron ingresar a sus áreas de trabajo, denunció la regidora de Morena Mariana Fernández.

Celia Soto Gutiérrez, adscrita al área de Inspección y Vigilancia, fue despedida sin justificación alguna en 2018 durante la administración de Ismael del Toro. Por esta razón, la empleada demandó y tras cinco años de litigio ganó el laudo laboral por lo que fue reinstalada al ayuntamiento en marzo pasado, aunque se le había negado pagarle.

En este sentido, y acompañada por regidores de Morena en Guadalajara, la semana pasada expuso estos abusos y violaciones a sus derechos laborales porque sus cheques sí han sido timbrados o cobrados, sin embargo, ahora ya la despidieron por haber alzado la voz ante estas irregularidades.

“El día de hoy nos levan­tamos con la noticia de que ya no la dejaron pasar a su dependencia. Cuando se le pregunta al alcalde sobre es­tos temas solamente ofende a mí y a mis compañeros de que somos unos ignorantes, pero es incapaz de preguntarle a su Sindicatura como a sus direc­ciones Jurídicas qué pasa con sus empleados. Porque este tema no es político, hay gente que tiene que sobrevivir”, ex­presó la regidora de Morena Mariana Fernández.

Refirió que el caso de Ce­lia no es el único, ya que tam­bién hay registro de otros em­pleados -que también fueron reinstalados sin paga- a los que ya tampoco les permitie­ron ingresar a sus respectivas áreas de trabajo, lo cual no dejó de tachar como lamen­table: “Hay quien no recibe salario desde marzo y sí son varios delitos los que pueden estar cometiendo quien esté cobrando los cheques de estos empleados que, repetimos, hoy lunes ya amurallaron las entradas de sus dependen­cias, ya no los dejaron pasar, entonces quiere decir que por cuarta o quinta vez los vol­vieron a correr del ayunta­miento como una represalia política a las denuncias que hicimos el lunes pasado”.

Pugnan por mayor presencia política de las mujeres

En otros temas, y a pro­pósito de los 70 años del re­conocimiento del voto feme­nino en México, la regidora Candelaria Ochoa señaló que aunque en Jalisco las mujeres representan el 61 por ciento de los espacios en el Congre­so del Estado, esto no ha sido suficiente porque de todas formas se han impuesto refor­mas en contra de los derechos de este género.

“El camino no ha sido fácil para ninguna mujer ya que hasta 1979 se eligió a la primera gobernadora. Ade­más, es histórico que en los últimos tres años tengamos a nueve gobernadoras elec­toras, siete de ellas pertene­cientes a Morena. Nuestra lu­cha es de años y seguramente las nuevas generaciones se­guirán trabajando por ello”.