Sergio Chávez Deja Deuda Pública de mil mdp en Tonalá

Critica ex Diputado

“Desgraciadamente Sergio no Está Dando el Ancho… Tenemos de una Nómina muy Obesa”. Además, Señaló “la Gran Cantidad Aviadores” en la Administración Pública Tonalteca”

Por Rafael Hernández Guízar

Es desastrosa la admi­nistración de Sergio Chávez como presidente municipal de Tonalá, por la megadeuda con la que deja a este muni­cipio, sentenció Mario Reina ex diputado local por el dis­trito tonalteca.

Y es que, a decir del ex le­gislador, son más de mil mi­llones de pesos los que dejará como herencia y legado Ser­gio Chávez Dávalos para to­dos los tonaltecas, además de la falta de servicios públicos que ya se ha arraigado, desde la ocasión anterior que fue al­calde de la ex villa artesanal.

“El trabajo que se nece­sita es bastante y desgracia­damente Sergio (Chávez) no está dando el ancho. Por una parte, tenemos el grave problema de la deuda públi­ca que se tiene que es de más de mil millones de pesos, y que eso es lo que va a dejar Sergio Chávez cuando sal­ga de presidente, también el problema de que tenemos de una nómina muy obesa y que no hay dinero suficiente para estar pagando a la gente que, además hay mucha gente que no trabaja”, aseguró el ex di­putado haciendo énfasis en “la gran cantidad aviadores” que hay en la administración pública de Tonalá.

Pero el exdiputado Mario Reina fue categórico, y sen­tenció que el trabajo que ha realizado Sergio Chávez al frente de la administración pública tonalteca es franca­mente deficiente, ya que no hay resultados tangibles de que haya logrado al menos al traer inversión pública, o mantener estable la economía de su municipio.

“Bueno, si le tuviéramos que poner una calificación pues evidentemente estaría reprobado como presiden­te municipal”, dijo, luego de recordar que no es la prime­ra ocasión en la que Sergio Chávez es presidente de To­nalá, pues esta es la segunda